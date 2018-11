Nieuwe AWS-tool helpt klanten automatisch beter gebruik te maken van de cloud

Sinds 2015 werkt Amazon Web Services met een team van oplossingsarchitecten die klanten helpen de mogelijkheden van AWS zo optimaal mogelijk te benutten. Vandaag laat het bedrijf tijdens de AWS re:Invent conferentie in Las Vegas weten dat het met een nieuwe tool hiervoor komt.

De Well Arcitected tool is erop gericht om klanten zelf de meest praktische toepassingen van AWS te vinden. Daarbij hebben ze dan geen menselijke consulent nodig. Dat vertelde Amazon CTO Werner Vogels tijdens zijn keynote speech op de AWS re:Invent conferentie.

Teveel vragen

Volgens Vogels is het erg ingewikkeld om de vele duizenden klanten allemaal met menselijke teams te helpen. Vooral als het erop aankomt om te zorgen dat alle verschillende klanten ook daadwerkelijk het grootste voordeel behalen uit de mogelijkheden van AWS, kan dat nog wel eens ingewikkeld zijn. Daar komt bij dat het ook lastig in te schatten is hoeveel teamleden er hiervoor nodig zijn.

Ondanks dat AWS samenwerkt met gecertificeerde partners om te zorgen dat ze de vraag zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen, blijkt dat vooralsnog niet genoeg. Om die reden is dan ook besloten om een dienst te ontwikkelen die klanten kan helpen meten hoe goed ze het doen op gebieden als operations, security, betrouwbaarheid, kostenoptimalisering en prestaties. Klanten kunnen de tool inschakelen, waarna ze een rapport krijgen waarin staat hoe goed ze het ten aanzien van deze vijf factoren doen.

“Ik zie het als een manier om je te helpen controleren of je de cloud wel goed gebruikt, en te zorgen dat je het ook goed blijft gebruiken”, schrijft Jeff Barr in een blogpost over de nieuwe functie. Dus door de systemen te analyseren en klanten te vragen een aantal vragen te beantwoorden, kan AWS klanten automatisch helpen hun cloud beter te gebruiken.