Qualcomm zet nieuwe investeringsfonds op voor AI-projecten op apparaten

Qualcomm is een nieuw fonds voor startups begonnen, dat ontworpen is om on-device kunstmatige intelligentie (AI) projecten een kans te geven. Het zogenaamde Qualcomm Ventures AI Fund investeert maximaal 100 miljoen dollar in “startups die AI transformeren”, meldt ZDNet.

Het bedrijf legt uit dat het fonds zich gaat richten op startups die de visie dat on-device AI krachtiger en wijd verspreid wordt delen, met een nadruk op de startups die nieuwe technologie ontwikkelen voor autonome auto’s, robots en machine learning-platformen. Het bedrijf investeert al enige tijd in zijn eigen processors en hardware voor on-the-go AI-, augmented reality- en virtual reality-applicaties. Daarnaast investeert het in 5G.

De processors van het bedrijf – waaronder de Snapdragon 710 uit mei dit jaar en de Snapdragon 670 uit augustus – werden gemaakt om AI-applicaties en neurale netwerken te ondersteunen in mid- en high-range mobiele apparaten. Daarbij richt het zich met name op AI-applicaties in fotografie en video.

AnyVision

Qualcomm kondigde verder aan dat het geïnvesteerd heeft in AnyVision, een startup die zich richt op on-device AI-gebaseerde gezichts-, lichaams- en objectherkenning. De startup zit nog in een vroeg stadium.

Het bedrijf wil “AI toegankelijk maken voor de wereld”, en maakte eerder al het platform Better Tomorrow. Dat platform biedt on-demand objectherkenning-technologie, waaronder menselijke herkenning, mensen die interessant kunnen zijn om te volgen, hittekaarten en objecten. Dat platform wordt zowel on-premise als in de cloud aangeboden.

AnyVision heeft tussen de 101 en 250 werknemers en wist bij de investeringsronde waarbij ook Qualcomm investeerde 28 miljoen dollar op te halen. Qualcomm stelt dat de technologie van AnyVision de verspreiding van data minimaliseert, wat de zorgen om privacy verlicht.