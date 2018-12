Plantronics heeft zijn nieuwe Polycom VVX x50 Series Obi Edition-desktoptelefoons op de markt gebracht. De serie is speciaal ontworpen voor MKB’s en bestaat uit zakelijke IP-desktoptelefoons. Ook moeten de telefoons serviceproviders flexibiliteit en op maat gemaakte mogelijkheden bij het beheer van telefoons voor MKB’s bieden tegen een betaalbare prijs.

De telefoons worden beheerd via de Polycom-cloud-dienst genaamd Polycom Device Management Services for Service Providers (PDMS-SP). Dat is een webgebaseerde configuratietool. De dienst moet het beheer vereenvoudigen, bruikbare analytics bieden en de technische ondersteuning van de desktoptelefoons stroomlijnen. De telefoons en PDMS-SP ondersteunen meerdere installaties en het platform is schaalbaar tot een miljoen UCS-apparaten, die allemaal te beheren zijn vanuit het cloud-portaal.

Polycom, dat eerder overgenomen werd door Plantronics, noemt de VVX x50 Series Obi Edition-telefoons een belangrijke uitbreiding op zijn bestaande desktoptelefoonportfolio. Voor serviceprovider-partners moet het dankzij de nieuwe telefoons namelijk mogelijk zijn de end-to-end-ervaring van het onderhouden en meten van Polycom-devices in de cloud te vereenvoudigen.

Eenvoudig aan te passen

De serie telefoons sluit bovendien aan op de constant veranderende communicatiebehoeften van de MKB-markt, aldus Plantronics. De telefoons zijn dankzij eenvoudige knoppen en een intuïtieve interface gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te passen. Daardoor moeten ze integreren in de bestaande workflow, zonder dat de bedrijfsvoering verstoord wordt.

De functies van de knoppen en de telefooninterface zijn tot in detail aan te passen, zodat die voldoen aan de verwachtingen van de klant. Naar eigen zeggen bieden de telefoons een kristalheldere breedbandaudiokwaliteit. De Polycom Acoustic Fence-technologie is er voor gesprekken zonder echo’s en storend geluid.