HPE onthult Edgeline Converged Edge voor ‘edge’-applicaties

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft nieuwe Edgeline Converged Edge System-oplossingen aangekondigd. Daarmee moet de implementatie van edge-applicaties versneld worden en het beheer daarvan vereenvoudigd. Klanten zouden daardoor sneller kunnen reageren op de enorme datahoeveelheden die machines, assets, apparaten en sensoren aan de rand van het netwerk of in de cloud genereren.

De nieuwe oplossingen bestaat uit het Edgeline OT Link Platform, Edgeline-systeemmanagement, Edgeline EL300 Converged Edge System en Edgeline Field Application Engineering Services. Het OT Link Platform is een open platform voor de automatisering van de wisselwerking tussen operationele technologieën en standaard IT-applicaties aan de rand van het netwerk. Het platform integreert diverse applicaties van derde partijen die aan de edge of in de cloud functioneren, onder meer van AWS, Google, Microsoft, SAP, PTC en GE.

Edgeline-systeemmanagement is volgens HPE de eerste specifiek voor de edge ontworpen systeemmanagementoplossing. Naar eigen zeggen moet dat voor sterke betrouwbaarheid, connectiviteit en beveiliging zorgen.

EL300

Het Edgeline EL300 Converged Edge System komt samen met een OT-link en Edgeline-systeemmanagement. Dat moet bescherming in ruwe edge-omgevingen bieden voor verschillende industriële implementaties. EL300 heeft geen ventilator, maar is een energiezuinig systeem dat uitgerust is met Intel Core i5-processors, tot 32 GB aan geheugen en 3 TB aan opslag. Verder ondersteunt het Intel Movidius Myrriad X Vision-verwerkingseenheden om videoanalyses en AI-conclusies aan de edge mogelijk te maken.

De Field Application Enineering Services moet klanten helpen met het plannen, bouwen en aanpassen van op OT-link gebaseerde IoT- en cyber-physical-systemen. Onder die diensten vallen de evaluatie van toepassingen, proof-of-value, implementatie van oplossingen en beheer van lopende operations. De oplossing is verkrijgbaar via HPE Pointnext.