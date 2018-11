Splunk boekt een uiterst goed kwartaal en verwacht alleen maar meer groei

Het lijkt erop dat het voorlopig goed blijft gaan met Splunk. Het bedrijf dat zich met de analyse van grote hoeveelheden data bezighoudt, overtrof de verwachtingen van Wall Street. Het beleefde wederom een goed kwartaal, met sterke financiële resultaten.

Splunk heeft dan ook zijn verwachtingen voor het komende jaar naar boven bijgesteld. Daarnaast kondigde de onderneming aan dat zijn Chief Financiel Officer, Dave Conte, tegen 2020 zal opstappen, mits er tegen die tijd een geschikte opvolger gevonden is.

Wind in de zeilen

In het derde kwartaal van 2018 ging het Splunk voor de wind. Het bedrijf boekte een omzet van 481 miljoen dollar, 40 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarnaast is het een stuk meer dan voorspeld: Wall Street-experts gingen uit van 433,3 miljoen dollar. Daar komt bij dat ook de winst per aandeel flink hoger was: 32 cent werd voorspeld, maar het daadwerkelijke bedrag kwam uit op 38 cent per aandeel.

Dat betekent dat Splunk het goed blijft doen en een lieveling is op Wall Street. Sinds het nieuws bekend werd gemaakt, stegen de aandelen van het bedrijf met 4,5 procent in waarde. Het bedrijf verkoopt analytische software aan ondernemingen, die op basis van de inzichten daaruit hun bedrijfsvoering kunnen versterken.

Goed jaar

Het volgende kwartaal zal het er ook goed uitzien voor Splunk. De verwachting is dat het in het vierde kwartaal uitkomt op een omzet van 560 miljoen dollar. Dat is ook weer meer dan de voorspellingen van Wall Street, die uitgaan van een omzet van 556,7 miljoen dollar. Voor het jaar 2018 denkt Splunk ook hoger uit te komen dan verwacht. Nu voorspelt het een omzet van 1,74 miljard dollar, tegenover een eerder doel van 1,685 miljard dollar.

Het goede nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. Splunk wist het afgelopen kwartaal 550 nieuwe zakelijke klanten te werven, waaronder de Amerikaanse en Britse ministeries van defensie.