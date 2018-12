Check Point CloudGuard SaaS beschermt SaaS-applicaties

Cybersecurityspecialist Check Point heeft CloudGuard SaaS gelanceerd. De oplossing biedt bescherming tegen bedreigingen gericht op SaaS-applicaties, zoals malware, phishing, zero-dayaanvallen en overnames van SaaS-accounts door niet-geautoriseerde gebruikers.

“Cyberaanvallen van de vijfde generatie maken het cruciaal om nieuwe technologie uit te rollen, die meer bedreigingen op cloudapplicaties kan neutraliseren. Organisaties kijken doorgaans naar oplossingen zoals Cloud Acces Security Broker (CASB)-suites. CloudGuard SaaS gaat verder dan traditionele CASB-oplossingen, omdat het in staat is de meest voorkomende aanvallen op SaaS-applicaties te blokkeren”, zegt Itai Greenberg, vice-president voor productmanagement bij Check Point.

CloudGuard SaaS, dat ondernemingen helpt zichzelf te beschermen tegen aanvallen op verschillende niveaus, is één van de meest recente toevoegingen aan het CloudGuard-portfolio van Check Point. Naast SaaS-applicaties biedt de oplossing ook bescherming tegen e-mail in de cloud via bijvoorbeeld Office 365, GSuite en OneDrive, door gerichte aanvallen, bedoeld om gevoelige data te stelen, te blokkeren. Ook kan de oplossing volgens de cybersecurityspecialist onrechtmatig gebruik van SaaS-applicaties detecteren en datalekken voorkomen. De bescherming zou voor een onmiddellijke zichtbaarheid van alle bedreigingen zorgen.

SandBlast en ID-Guard

CloudGuard SaaS maakt gebruik van Check Points eigen SandBlast-technologie, die e-mailbijlages, downloads, hostingdiensten en collaboratietools helpt beschermen. Het zou oplossingen blokkeren nog voor ze gebruikers bereiken en binnen enkele seconden veilige content afleveren met de hulp van geavanceerde emulatie- en extractietechnologie. Dat doet het met een block-score van 100 procent volgens het onafhankelijke testinstituut NSS Lab.

Een nieuwe ID-Guard-technologie zorgt ervoor dat CloudGuard SaaS frauduleuze toegang detecteert, slechte logins vindt en multifactorauthenticatie centraliseert. Bovendien zou de oplossing in staat zijn gebruikers te authenticeren in iedere SaaS-applicatie via ieder toestel, of het nu een laptop, pc of mobiel exemplaar is.

Gerelateerd: Hackers kunnen in bedrijfsnetwerk inbreken via faxnummer