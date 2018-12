NXP noemt nieuwe gesprekken met Qualcomm niet meer relevant

Afgelopen zondag vond de G20-top plaats in Buenos Aires. Tijdens de top spraken de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump met elkaar. Hun gesprek ging, zo bleek, onder andere over de afgeketste overname van het Nederlandse NXP door de Amerikaanse chipmaker Qualcomm. Maar wat de uitkomst van die gesprekken ook is: nieuwe overnamegesprekken vinden er niet plaats.

Dat meldt de NOS vandaag. Qualcomm was van plan om NXP over te nemen en had daar 44 miljard dollar voor over. Maar de Chinese overheid keurde de deal afgelopen juli af. Gisteren bleek tijdens de G20-top echter dat de Chinese overheid eventueel opnieuw naar de deal wil kijken. Dat hoeft echter niet, laten zowel topmensen van NXP als Qualcomm weten.

Mosterd na de maaltijd

Een woordvoerder van NXP vertelt tegen de NOS dat het “mosterd na de maaltijd” is. De deal ging enige maanden geleden niet door en daarmee is de kous af. Nieuwe gesprekken zijn er niet. Ook Qualcomm ziet de zaak zo: het Amerikaanse bedrijf investeert nu flink in de ontwikkeling van 5G-netwerken en ziet de overname van NXP niet meer zitten.

De vraag is dan waarom Donald Trump zijn Chinese ambtsgenoot Xi vroeg om te overwegen opnieuw naar de eventuele overname te kijken. De kans dat de overname er alsnog komt is echter heel klein. Qualcomm moest twee miljard dollar betalen aan NXP nadat de overname uiteindelijk geen goedkeuring kreeg. Sinds de overnamepoging stukliep, heeft het bedrijf 22,6 miljard dollar uitgegeven aan het kopen van zijn eigen aandelen. Daarmee heeft het zijn reserves grotendeels op, waarmee nieuwe overnamegesprekken bepaald niet voor de hand liggen.

NXP biedt werk aan 31.000 mensen en heeft in Nederland 2.300 personeelsleden. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Eindhoven en het heeft onder meer in Nijmegen een fabriek waar het chips produceert. Die chips zijn voor auto’s, huishoudelijke apparatuur, openbaar vervoer en andere doelen.