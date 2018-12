‘Amazon doet proeven met grootschaligere kassaloze supermarkten’

Amazon zet volop in op een kassaloze toekomst. Supermarkten zouden wat de internetgigant betreft geen kassamedewerkers nodig hebben in de toekomst. Daarvoor voerde het al proeven uit in zelfgebouwde kleine Amazon Go-winkels, maar nu probeert men ook uit te breiden naar grootschalige winkels.

Dat meldde de Wall Street Journal afgelopen zondag. De technologie werkt goed in kleine winkels, maar in een grote supermarkt zoals die in de Verenigde Staten veel voorkomen, blijkt dat niet goed te gaan. Hoge plafonds en grootschalige winkels zouden nog voor grote uitdagingen zorgen.

Kassaloze winkels

Amazon opende in 2016 zijn eerste kassaloze winkel in Seattle. Daar opende het de afgelopen tijd twee soortgelijke winkels en er zijn er ook drie geopend in Chicago. Op de planning staat nog een nieuwe Chicago-winkel en een nieuwe in San Francisco. De nieuwe winkels die gepland staan zijn groter dan ooit en dat zorgt voor een opvallend probleem.

De technologie die het mogelijk maakt voor klanten om een product uit de schappen te halen en in hun tas te stoppen en vervolgens zonder producten te hoeven scannen de supermarkt uit te lopen, werkt niet goed op de geplande schaalgrootte. Naar verluidt werkte het al niet als er meer dan twintig mensen tegelijk in zo’n grote winkel aanwezig waren.

Meer mensen

Het bedrijf werkt er nu aan om de technologie te verbeteren voor de wat grotere winkels waar meer mensen tegelijk zijn. De camera’s en sensoren die moeten vaststellen wat er allemaal aan de hand is, hebben er moeite mee om goed te werken in grote ruimtes. Daarom dat Amazon nu een proef organiseert met grotere winkels, zodat het die problemen kan oplossen.

Dat moet wel, want Amazon wil tegen 2021 zo’n 3.000 Amazon Go-achtige winkels openen in de Verenigde Staten. Er zouden er evenveel moeten komen in het Verenigd Koninkrijk en daarna in andere landen. Om die uitrol mogelijk te maken, moet Amazon de technologie natuurlijk verbeteren.

Amazon is overigens ook niet het enige bedrijf dat werkt aan kassaloze supermarkten. Ook Microsoft doet dat, evenals de Albert Heijn.