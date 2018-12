Google verdubbelt limiet Hangouts Meet naar honderd deelnemers

Tot nu toe was het niet mogelijk om met meer dan vijftig deelnemers te vergaderen via Hangouts Meet van Google. Google heeft nu echter besloten om het aantal deelnemers dat tegelijkertijd kan chatten via het platform te verdubbelen naar 100 mensen.

Hangouts Meet werd vorig jaar opgericht, nadat Google aankondigde het platform in twee diensten op te splitsen. Het ging om een chat, vergelijkbaar met Slack, en Meet. Meet is een Skype-achtig platform voor videoconferences. De dienst heeft sinds de lancering diverse upgrades gekregen. Een jaar geleden werd de ondersteuning voor het aantal deelnemers bijvoorbeeld uitgebreid van dertig naar vijftig mensen voor G Suite Enterprise-klanten.

Dat aantal wordt nu dus uitgebreid naar honderd mensen voor de Enterprise-klanten. Abonnees van G Suite Business of Education kunnen vanaf nu met vijftig mensen tegelijkertijd bellen, in plaats van 25. Hierbij gaat het bovendien niet alleen om interne werknemers. Het is voor iedereen mogelijk om als gast deel te nemen aan een vergadering met alleen audio, zolang het totale aantal deelnemers maar niet boven de honderd uitkomt.

Skype for Business

Concurrent Skype for Business ondersteunt echter 250 deelnemers bij een vergadering. Daarmee loopt Google dus nog wel wat achter. Maar een paar maanden geleden werd Hangouts Meet wel opengesteld voor livestreaming. Daarmee kunnen bedrijven evenementen, vergaderingen en berichten van de CEO uitzenden naar maximaal 100.000 mensen.

Eerder dit jaar werd verder een reeks nieuwe integraties aangekondigd. Door een samenwerking tussen Google en Pexip is het mogelijk om een conferentiegesprek te houden met mensen die bijvoorbeeld hardwarematige oplossingen van Polycom of Cisco gebruiken. Pexip ondersteunde eerder vooral Skype for Business. Daarnaast werd het eenvoudiger voor diensten van derden om hun diensten van een diepere integratie met Google Calendar te voorzien.

De upgrade van vandaag wordt in de komende dagen uitgerold naar abonnees van G Suite.