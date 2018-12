Huawei: ‘Ban zorgt voor hogere prijzen en achterstand op 5G in VS’

De Amerikaanse overheid heeft de druk op bondgenoten om netwerkproducten van Huawei te boycotten vergroot. De smartphone-fabrikant reageert daarop door te waarschuwen dat het beperken van concurrentie de prijzen gaan verhogen. Ook zou het de implementatie van 5G vertragen, waardoor de Verenigde Staten kunnen achterlopen op andere landen, meldt ZDNet.

“Wij hebben nu niet de kans om de Amerikaanse consument te voorzien van 5G-oplossingen en -diensten, wat betekent dat de Amerikaanse markt een markt is zonder volledige concurrentie, terwijl het nog steeds grote spelers blokkeert”, aldus Eric Xu, een van de leden van de raad van bestuur van het bedrijf. “Ik ben er niet zeker van of zij nu hun plan om de nummer een in 5G wereldwijd te worden kunnen waarmaken.”

De Amerikaanse overheid verbood in 2014 twee Chinese bedrijven, Huawei en ZTE, om mee te bieden op overheidscontracten. Later kwamen er meer restricties voor de twee bedrijven. Zo mogen Amerikaanse overheidsinstanties geen producten van Huawei en ZTE meer gebruiken. Reden is dat er angst is dat de bedrijven misbruikt worden door de Chinese overheid voor spionage. Hier is echter geen bewijs voor gevonden en beide bedrijven hebben dit altijd ontkend.

Strengere controles

“Acties spreken luider dan woorden”, zei Ryan Ding van Huawei vorige week. “Huawei heeft hooggeplaatste 5G end-to-end-mogelijkheden en innovatie producten en oplossingen. Tot nu toe hebben we 22 commerciële contracten voor 5G gekregen en werken we met ruim 50 providers aan commerciële 5G-testen.”

Het bedrijf levert al producten aan veertien Europese providers, waaronder BT en Three in het Verenigd Koninkrijk, Deutsche Telekom in Duitsland en Telecom Italia in Italië. Ook zegt het bedrijf al ruim 10.000 5G-base stations te hebben verkocht buiten China.

Door alle kritiek van overheden heeft de apparatuur van Huawei een diepere analyse en meer beveiligingstesten gehad dan apparatuur van andere verkopers. Phil Sheppard van Three geeft aan dat de Britse overheid zelfs een Huawei Cyber Security Evaluation Centre heeft, terwijl er niets vergelijkbaars is voor concurrenten als Ericsson, Nokia en Samsung.