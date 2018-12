50.000 printers gehackt om vlogger PewDiePie aan abonnees te helpen

De Zweedse vlogger PewDiePie en platenlabel T-Series uit India strijden om de kroon op YouTube: wie heeft de meeste abonnees? Om de Zweedse vlogger te helpen, heeft iemand 50.000 printers wereldwijd gehackt om mensen te vragen om zich te abonneren op zijn kanaal, meldt The Next Web.

De oorlog om abonnees tussen de twee kanalen begon een paar maanden geleden. T-Series zag toen een snelle groei in zijn abonnees, waarna het op 59 miljoen volgers uitkwam. In oktober zaten de twee kanalen in een nek-aan-nek-race, omdat meer mensen het kanaal van T-Series gingen volgen. Fans van PewDiePie besloten vervolgens diverse campagnes te starten om ervoor te zorgen dat de Zweed op nummer één zou blijven staan.

Een persoon onder het pseudoniem TheHackerGiraffe besloot printers te hacken om de vlogger te helpen. Hij vond een repository van 800.000 open printers op Shodan.io. Shodan.io is een zoekmachine waarmee apparaten die verbonden zijn met het internet gevonden kunnen worden.

De hacker nam 50.000 van die printers over en stuurde er een commando naartoe om een bericht te printen. In het bericht wordt uitgelegd hoe PewDiePie mogelijk zijn positie op YouTube als het kanaal met de meeste abonnees gaat verliezen aan een Indiaas bedrijf genaamd T-Series, dat alleen filmtrailers en muziek upload. Ook spoort het bericht mensen aan om zich aan te melden voor het kanaal van de Zweedse vlogger en het bericht te verspreiden via de hashtag #SavePewDiePie op hun sociale media.

Onderschat

De hacker zelf stelt dat het hem slechts 30 minuten kostte om te leren hoe dit mogelijk is, de code te schrijven en de controle over de printer over te nemen. “Mensen onderschatten hoe eenvoudig een malafide hacker een kwetsbaarheid als deze had kunnen misbruiken om voor grote problemen te zorgen”, aldus de hacker tegenover The Verge.

“Hackers hadden bestanden kunnen stelen, malware kunnen installeren, fysieke schade aan de printers kunnen veroorzaken en de printer zelfs kunnen gebruiken om de rest van het netwerk in te komen.”