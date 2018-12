Juniper Networks en Nutanix hebben aangekondigd samen te gaan werken om de weg naar een multicloud-architectuur te vereenvoudigen voor enterprises. Als onderdeel van de samenwerking moeten de onderdelen netwerk en security naadloos aansluiten op compute en storage.

De weg naar multicloud vereist voor veel enterprises een mix aan workloads on-premise en in de cloud, stelt Juniper Networks. Dit is volgens het bedrijf zeker het geval als enterprises bestaande applicaties hebben of controle nodig hebben die voorbij gaat aan wat de public cloud kan bieden. Bij de overschakeling naar multicloud-omgevingen zou er bovendien een behoefte ontstaan aan vereenvoudigd en geautomatiseerd netwerkbeheer, naast geïntegreerde en flexibele beveiliging.

Integraties

De samenwerking tussen de twee bedrijven bevat een integratie tussen Contrail Enterprise Multicloud van Juniper en de API’s van Nutanix. Dat moet een verbeterde netwerkzichtbaarheid voor gevirtualiseerde workloads bieden. Uiteindelijk wordt het daardoor mogelijk om het beheer van de complete fabric te automatiseren.

Daarnaast komt er een combinatie van Juniper’s Unified Cybersecurity Platform met het software defined netwerkaanbod van Nutanix, namelijk Flow en AHV Hypervisor. Die combinatie heeft als doel om applicaties te beveiligen door microsegmentatie toe te passen binnen de enterprise cloud-omgevingen. De oplossing biedt verder mogelijkheden om de laterale verspreiding van bedreigingen binnen een bedrijf te voorkomen.

Tot slot is er een integratie van Juniper’s Contrail Enterprise Multicloud-oplossing met Nutanix Prism en AHV. Daarmee kunnen bedrijven hun eigen private cloud ontwikkelen. Organisaties kunnen er verder eenvoudig workloads mee verplaatsen tussen meerdere public cloud en hun eigen private cloud.

“We zijn enthousiast over onze samenwerking met Nutanix om veilige en geautomatiseerde multicloud-deployments mogelijk te maken voor onze enterprise-klanten”, stelt Bikash Koley, CTO bij Juniper Networks.