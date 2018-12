Bedrijven kijken naar eigen 5G-netwerk als wifi-alternatief

Autofabrikanten, oliebedrijven en havens zijn van plan een eigen 5G-netwerk op te zetten. Naast meer snelheid, is de betrouwbaarheid bij dit type draadloos netwerk groter dan bij wifi, aldus MIT Technology review.

Zo zou de Duitse autofabrikant Audi van mening zijn dat een privé 5G-netwerk mogelijkheden biedt om productie-robots en andere apparaten sneller en veiliger te verbinden. Veel beter dan de bestaande ethernet-, wifi- of 4G LTE-opties. Maar ook concurrenten als BMW, Daimler en Volkswagen hebben volgens MIT Technology review interesse in het beheer van eigen 5G-netwerken. Naast ook chemische, gas-, olie- en nutsbedrijven.

De verwachting is dat bij 5G de datatransmissie versnel ​​zal worden van ongeveer 30 milliseconden, naar minder dan één milliseconde. Zo kunnen apparaten die directe verbindingen nodig hebben om goed te presteren zich bij een netwerk aansluiten om gegevens uit te wisselen als onderdeel van het internet of things (IoT). Ook behoort het tot de mogelijkheden om langs deze weg bedrijfskritieke apparaten zo voor te programmeren dat ze blijven werken mocht de rest van het netwerk onderbroken worden.

Opties waar het huidige 4G LTE-netwerk aan ontbreekt, naast dat ook bij andere netwerkvormen als ethernet kabels benodigd zijn en het draadloze wifi kwetsbaar is voor hackers. “Een fabrikant kan momenteel een eigen LTE-netwerk beheren, maar is niet in staat om zoiets als een fabrieksrobot te regelen”, aldus Patrik Lundqvist, technisch marketingdirecteur voor chipfabrikant Qualcomm, die de intentie heeft om chipsets en modems te verkopen voor gebruik in privénetwerken.

Fabriek van de toekomst

Vooral fabrieken zouden warm lopen voor het toekomstig netwerk: “5G-privénetwerken zullen Duitsland concurrerend houden in tijden van digitalisering en de fabriek van de toekomst mogelijk maken. Deze zal zeer flexibel zijn en een hoge mate van maatwerk ondersteunen”, zegt Klaus Mittelbach, CEO van Zvei, een Duitse handelsgroep van elektrotechnische en elektronicafabrikanten. De CEO laat weten dat veel Duitse bedrijven de technologie beschouwen als een manier om hun leiderschap in geavanceerde productie te behouden, een nationaal initiatief dat vaak ‘Industrie 4.0’ wordt genoemd.

Volgens hem zullen de muren, het dak en de fabrieksvloer straks waarschijnlijk nog de enige vaste componenten in de fabriek zijn. Dit gezien de ‘moderne fabriek’ uitgerust zal zijn met tal van sensoren, waardoor werknemers snel video’s met toegevoegde waarde kunnen streamen en apparatuur gemakkelijk verplaatst kan worden om managers te helpen experimenteren met verschillende productiemethoden en maatwerk operaties op aanvraag.

Audi is in deze een goed voorbeeld, gezien de autofabrikant nu gebruik maakt van wifi in zijn productiefaciliteiten en ethernet inzet om zijn robots te verbinden. Het liefst wil Audi zijn robots loskoppelen, echter kan het draadloze wifi-netwerk het snelle schakelen van de robot en real-time data streamen, niet aan. Sinds augustus is de fabrikant bezig met het testen van 5G om zo robots te besturen die auto’s aan elkaar lijmen. Met naar eigen zeggen ‘zeer bevredigende resultaten’ tot nu toe. Audi zou dan ook van plan zijn om binnen een paar jaar 5G in productie-installaties op zijn Duitse hoofdkantoor in te zetten en het uit te breiden naar andere Audi Group-fabrieken.

