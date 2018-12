NetApp breidt zijn cloud-aanbod uit met drie nieuwe diensten voor Azure, Google Cloud Platform en Salesforce. De bedoeling is dat er daarmee een consistente IT-omgeving aangeboden wordt waar workloads en applicaties tussen verschoven kunnen worden.

NetApp wil met de nieuwe aanbiedingen een enkele, consistente IT-omgeving creëren. In die omgeving moeten workloads en applicaties gebruik kunnen maken van standaard publieke clouds en on-premise datacentra van klanten. Daarmee moeten de oplossingen van het bedrijf dus meerdere grote aanbieders gaan omspannen, wat de nieuwe oplossingen ook aantonen.

De eerste dienst is Azure NetApp Files. Dat biedt ONTAP-opslag en datamanagement-mogelijkheden voor het opslaan, verhuizen en deployen van op bestanden gebaseerde workloads in Microsoft Azure. Microsoft zelf gaat de dienst verkopen en ondersteunen in specifieke regio’s van Azure. NetApp stelt de komende maanden meer mogelijkheden toe te gaan voegen. De dienst komt tevens in meer Azure-regio’s beschikbaar, waaronder Amsterdam en Dublin.

Voor het Google Cloud Platform verschijnt Cloud Volumes for GCP. Cloud Volumes for GCP moet analytics naar de Google Cloud kunnen verhuizen. Daarnaast kan het honderden database-omgevingen in slechts minuten klonen binnen geautomatiseerde test- en ontwikkelaarsomgevingen. Gaat er iets fout, dan is het mogelijk om terug te gaan naar de originele database. Deze dienst komt nu ook ondermeer in de Google Cloud-regio Frankfurt beschikbaar.

Salesforce

Op het gebied van Salesforce verschijnt NetApp SaaS Backup for Salesforce. Deze oplossing biedt geautomatiseerde back-ups en een keuze van waar de back-ups moeten verschijnen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om terug te gaan naar een specifiek punt in de tijd en verschillende delen te herstellen als dat nodig is.

NetApp SaaS Backup for Salesforce verschijnt naast SaaS Backup for Office 365. In beide gevallen stelt het bedrijf dat het betere databescherming biedt dan de standaard mogelijkheden van Office 365 en Salesforce. Beide SaaS-oplossingen zijn bovendien te managen vanuit een enkel console.

Tijdens NetApp Insight 2018 in Barcelona maakt het bedrijf meer details bekend. Techzine is aanwezig, houd de website in de gaten voor de interessante ontwikkelingen rondom NetApp.