Skype voegt live captions en ondertiteling toe en komt ook met vertalingen

Microsoft doet zijn best om gebruikers weer terug te winnen voor Skype. Daarvoor rolt het nu kunstmatige intelligentie uit die live captions en ondertitels kan bieden in Skype-gesprekken. De functie is beschikbaar in de nieuwste versie van Skype en werkt zowel in een-op-een als groepsgesprekken.

Dat schrijft het team van ontwikkelaars van Skype in de aankondiging van de nieuwe functie. De functie werd op een mooi moment aangekondigd: gisteren was namelijk ook de internationale dag voor mensen met een beperking. De dienst staat doven en slechthorenden toe om te lezen wat mensen zeggen tijdens een audio- of videogesprek.

Live captions en ondertiteling

“Skype heeft er hard aan gewerkt om onze functies inclusiever te maken en live captions en ondertitels zijn een van de manieren waarop we Skype-gesprekken toegankelijker hebben gemaakt”, schrijft het team van Skype. “Eenvoudige instellingen helpen je ze in te schakelen voor een enkel gesprek, of ze in te schakelen voor al je gesprekken”.

De live captions en ondertitels zouden een snelle functie zijn, die zichzelf constant en contextueel updatet terwijl mensen praten. De captions en ondertitels scrollen automatisch mee voor mensen die de functie ingeschakeld hebben. Het Skype Team schrijft ook dat er binnenkort een extra mogelijkheid komt: er zal een los venster komen waarin mensen door de gesprekken kunnen scrollen.

Nieuwe functies

Ook interessant is een andere functie die binnenkort ook beschikbaar is binnen Skype: vertalingen. De komende weken voegt Skype ondersteuning toe voor het vertalen van twintig talen. Zo kan je dus tijdens een gesprek de ondertitels automatisch laten vertalen, zodat een gesprek ook goed te volgen is als je een taal niet (of nauwelijks) spreekt.

Daarmee krijgt Skype heel wat nieuwe functies. De dienst begon ooit als een online beldienst, maar is nu veel meer dan alleen dat. Microsoft voegt er continu nieuwe functies aan toe, waaronder de mogelijkheid om gesprekken op te nemen en nu dus ook om gesprekken direct te vertalen.