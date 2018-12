Amerikaanse rechter handhaaft ook na hoger beroep verbod op Kaspersky-software

Kaspersky Lab heeft een belangrijke rechtszaak verloren. De Amerikaanse Court of Appeals vindt dat de beslissing van de Amerikaanse overheid om het gebruik van de software van de Russische cybersecurityfirma door federale overheden te verbieden gehandhaafd kan blijven.

Daarmee blijft een eerdere beslissing van de districtsrechtbank staan. In 2017 klaagde Kaspersky de Amerikaanse overheid aan, toen dat stelde dat het Russische bedrijf mogelijk samenwerkte met de Russische overheid. Dat vond Kaspersky “ongrondwettelijk”. Ook stelde het dat de claims “berusten op subjectieve, niet-technische publieke bronnen, waaronder ongecontroleerde en vaak anonieme mediaberichten, gerelateerde claims en geruchten”.

Verbod blijft bestaan

De rechter stelt echter dat de Amerikaanse overheid het recht heeft om de aankoop van software van een specifieke aanbieder te verbieden, mits daar daadwerkelijk een veiligheidsrisico aan klampt. “Met of zonder medewerking van Kaspersky, legden de experts uit, zou de Russische overheid de producten van Kaspersky kunnen gebruiken als achterdeur in federale informatiesystemen”, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank is de keuze van Homeland Security in 2017 dan ook een terechte geweest. Vorig jaar werd de beslissing genomen dat alle regeringsagentschappen en federale overheden plannen moesten maken om de software van Kaspersky uit te faseren. “Deze beslissing is gebaseerd op de veiligheidsrisico’s die klampen aan het gebruik van Kaspersky-producten op federale informatiesystemen”, stelde Homeland Security.

Homeland Security reageerde daarmee niet alleen op de geruchten rond Russische manipulatie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen uit 2016, maar ook op eerdere beschuldigingen uit 2014. Toen werd de NSA gehackt en zou dat zijn gebeurd via een achterdeur in software van Kaspersky.

Voor Kaspersky vormt het in elk geval een groot probleem dat deze beslissing gehandhaafd blijft. Het bedrijf verliest daarmee veel mogelijke klanten en ziet ook andere westerse landen zijn producten verbieden of overstappen op andere aanbieders van antivirussoftware. Het bedrijf probeert nu het tij te keren door onder meer zijn Global Transparancy Initiative, waarbij het overheden en experts zijn broncode laat bekijken en data buiten Rusland opslaat.