Samsung komt in eerste helft van 2019 met een 5G-smartphone

Samsung heeft al heel wat details bekend gemaakt over de smartphones die het volgend jaar uitbrengt. Nadat het enkele weken geleden voor het eerst zijn opvouwbare telefoon onthulde, laat het Zuid-Koreaanse bedrijf nu ook weten dat het in 2019 met een 5G-smartphone komt.

Er zijn weinig details over bekend, al heeft de Zuid-Koreaanse hardwaremaker al laten weten tijdens de jaarlijkse Qualcomm Snapdragon Summit een proof-of-concept te zullen tonen. De bedoeling is om het apparaat ergens in de eerste helft van 2019 op de markt te brengen. Daarvoor werkt het bedrijf samen met netwerkaanbieder Verizon en is Qualcomm een belangrijke hardwarepartner.

5G-smartphones

De 5G-smartphone van Samsung zal draaien met behulp van de Snapdragon X50 5G NR modem en antennemodules via het Snapdragon Mobile Platform. Daarmee is Samsung een van de handvol bedrijven die hebben aangekondigd volgend jaar met een 5G-smartphone te zullen komen. Ook OnePlus en Motorola zullen dat doen. Samsungs voornaamste concurrent, Apple, zal vermoedelijk pas in 2020 met een 5G-telefoon komen.

Het is nog niet zeker welke telefoon van Samsung van 5G voorzien is. Het gerucht ging eerder dat het bedrijf de Galaxy S10 daarvan zal voorzien. Dat zou goed kunnen kloppen, aangezien dat het toptoestel van het bedrijf zal zijn volgend jaar. De smartphone zal dan lang niet overal op de wereld op 5G-netwerken kunnen; providers rollen de techniek eerst uit in grote steden.

5G is de opvolger van 4G en moet veel sneller zijn. De techniek kan ook meer verbindingen tegelijk aan en maakt op die manier dat het internet-of-things en zelfrijdende auto’s zonder problemen gebruik kunnen maken van draadloze netwerken. Dat moet wel, want al die apparaten hebben het internet nodig om te communiceren met grote servers die al het belangrijke rekenwerk verzorgen.