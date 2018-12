Tumblr blokkeert over twee weken alle content voor volwassenen

Tumblr heeft aangekondigd dat vanaf 17 december alle content voor volwassenen geblokkeerd wordt op het platform. Het gaat specifiek om porno en beelden van menselijke genitaliën en vrouwelijke tepels.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen op de regels. Zo mogen beelden van vrouwelijke tepels wel als het gaat om beelden van borstvoeding, bevallingen en momenten na de bevalling. Ook is dit toegestaan bij gezondheidsgerelateerde situaties. Verder is de blokkade niet van kracht op geschreven tekst, wat betekent dat erotische teksten wel zichtbaar blijven. Daarnaast zijn naakte beelden wel toegestaan als ze gerelateerd zijn aan politiek, nieuws of kunst.

De content verdwijnt niet helemaal. De beelden die niet langer toegestaan zijn op het platform, worden op privé gezet. Dat betekent dat ze alleen te zien zijn door de eigenaar van de blog. Getroffen bloggers krijgen vanaf vandaag e-mailnotificaties. Gebruikers die het niet eens zijn met de blogwebsite, mogen in beroep gaan tegen de beslissing.

Volgens een rapport van SimilarWeb uit 2013, waarover ZDNet schrijft, betekent de stap dat ongeveer 11,4 procent van de content van de meest populaire blogs zal verdwijnen. Dat rapport onthulde ook dat ongeveer een vijfde van al het verkeer naar de site van websites voor volwassenen kwam en uitkwam op pornografische berichten. De cijfers zijn inmiddels verouderd, maar geven wel weer dat met de blokkade een groot deel van de content getroffen wordt.

Kinderporno

De stap komt nadat Tumblr moeite bleek te hebben met het identificeren en verwijderen van kinderporno en content over gedwongen prostitutie. Zo werd de app van het bedrijf twee weken geleden door Apple verwijderd uit de App Store. Apple stelde dat het platform kinderporno niet had herkent en het daarom nog steeds live stond. Apple besloot daarop de app volledig te verwijderen.

Tumblr zegt nu dat het gebruikmaakt van een combinatie van geautomatiseerde tools en mensen om pornografische content te detecteren.