‘Microsoft werkt aan Chromium-browser om Edge te vervangen’

Microsoft werkt naar verluidt aan een nieuwe browser gebaseerd op Chromium. Die zou Edge op termijn vervangen als standaardbrowser in Windows 10, zo schrijft Windows Central.

Edge zag in 2015 samen met Windows 10 het licht, maar is er sindsdien nog niet in geslaagd om veel tractie te krijgen, hoe hard Microsoft ook probeert. Vandaag moet het met een marktaandeel van 4,34 procent zelfs Internet Explorer (11,19%) nog altijd voor zich dulden op de desktop (cijfers volgens NetMarketShare).

Microsoft bouwde Edge op basis van de nieuwe rendering engine EdgeHTML. Die maakte de browser snel, licht en veilig. Bij de lancering staken evenwel tal van problemen de kop op, waardoor gebruikers en webontwikkelaars de browser al snel links lieten liggen en Edge nooit een eerlijke kans had.

Anaheim

Volgens informatie van Windows Central gooit Microsoft daarom de handdoek in de ring met EdgeHTML en werkt het aan een nieuwe browser op basis van Chromium. Dat is de rendering engine die eerst door Chrome populair werd gemaakt, maar ook verschillende kleinere browsers aandrijft.

De nieuwe browser gaat intern bij Microsoft door het leven onder de naam Anaheim en zou al in de volgende grote feature-update van Windows 10 (19H1) zijn opwachting kunnen maken. Het is volgens Windows Central nog niet duidelijk of de browser uiteindelijk onder de Edge-merknaam zal verschijnen of een nieuwe naam krijgt.

Chromium

De keuze voor Chromium betekent dat de nieuwe browser zich hetzelfde zal gedragen als Google Chrome. Met een marktaandeel van meer dan 60 procent is Chrome met voorsprong de populairste browser, waardoor websites en onlinediensten hier nagenoeg altijd voor geoptimaliseerd zijn.

Bovendien zou een grotere adoptie van Microsofts browser op de desktop ook zijn mobiele varianten een boost kunnen geven. Die werken vandaag al met de native engines van respectievelijk Android en iOS.

Eerder raakte bekend dat Microsoft-ontwikkelaars code hadden bijgedragen aan het open source Chromium-project, wat de berichtgeving van Windows Central lijkt te ondersteunen. Als het nieuws inderdaad klopt, kan het een belangrijke stap zijn voor Microsoft om zijn aanwezigheid op de browsermarkt opnieuw te versterken.