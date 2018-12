Qualcomm toont 5G-smartphone met Snapdragon 855

Qualcomm toont de eerste details van de Snapdragon 855-chipset en maakt een lijst bekend met fabrikanten die de chip zullen gebruiken. De Snapdragon 855 is vanaf volgend jaar beschikbaar en bevat standaard 5G-connectiviteit.

Op de Snapdragon Tech Summit in Hawaii heeft Qualcomm de eerste details getoond over de fonkelnieuwe Snapdragon 855. De grote aankondiging volgt pas later, maar de chipfabrikant focuste vandaag vooral op 5G-connectiviteit.

Volgens Qualcomm wordt 2019 een belangrijk jaar voor 5G. Begin 2019 zullen de eerste smartphones beschikbaar zijn met de nieuwe 5G-chipset. Over heel 2019 zullen netwerken over Noord-Amerika, Europa, Japan, Zuid-Korea, Australië en China klaar worden gemaakt voor 5G. In Europa kwamen Deutsche Telekom, EE, Swisscom en Vodafone aan bod in de presentatie.

Deutsche Telekom is klaar voor een brede uitrol van 5G in 2020, terwijl EE 16 steden in het Verenigd Koninkrijk wil voorzien van 5G in 2019. Swisscom mikt op eind 2019 om meer dan 60 steden van 5G-connectiviteit te voorzien. Vodafone mikt op evenveel steden maar wil die halfweg 2019 al operationeel hebben. In 2020 wil de provider uitbreiden naar meer dan 1.000 steden.

5G-spectrum

In totaal zijn er 20 verschillende operatoren die 5G zullen uitrollen in 2019. In Europa wordt er vooral gefocust op het sub-6 GHz spectrum voor 5G, met in de tweede jaarhelft van 2019 een stelselmatige uitrol van mmWave. Die laatste techniek levert een veel hogere snelheid, maar vereist ook veel meer antennes.

De compatibele 5G-toestellen (met Snapdragon 855) komen van 18 bevestigde fabrikanten met onder ander Asus, HMD Global (Nokia), HTC en LG.

Het afgelopen jaar is 5G in een stroomversnelling gekomen. Zo testte Huawei midden november nog een 5G-site in Londen en testten Orange België en Nokia concrete 5G-toepassingen in Luik begin september. De eerste 5G-antennes van Qualcomm voor mobiele apparaten zijn klaar sinds midden juli. Eind oktober realiseerde Qualcomm een verkleining van 25 procent om de antennes eenvoudiger in smartphones te integreren.

Eerste details

Qualcomm benadrukt dat de Snapdragon 855 ’s werelds allereerste commerciële mobiele platform is met ondersteuning voor multi-gigabit 5G. De officiële aankondiging van de Snapdragon 855 volgt pas later, maar Qualcomm laat al enkele details los. Het krijgt een vierde generatie multi-core AI-engine die tot drie keer beter presteert dan de Snapdragon 845.

De chipset krijgt ook ’s werelds eerste computer vision ISP-core voor betere foto- en videoverwerking. Tot slot ondersteunt de chip een nieuwe 3D-sonische sensor die een vingerafdruk onder het scherm sneller en accurater kan detecteren.

Gerelateerd: Qualcomm verkleint 5G-antennes met 25% voor 2019-lancering