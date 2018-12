Infor neemt Alfa-Beta Solutions over om in te spelen op groeiende vraag naar cloudproducten

Infor, leverancier van branchespecifieke cloudapplicaties, kondigt de overname aan van Alfa-Beta Solutions, een Nederlandse systeemintegrator. Alfa-Beta Solutions is een Gold Infor Channel Partner en richt zich op middelgrote en grootzakelijke bedrijven in de F&B-industrie in de Benelux en Duitsland.

De afgelopen jaren heeft Infor uitgebreide branchekennis opgebouwd. Door de overname kan het bedrijf zijn groeiend klantenbestand in de Europese voedings- en drankindustrie beter ondersteunen. Vooral ook nu de vraag naar producten van Infor groeit, komt de overname op een goed moment.

Groeiende vraag

CEO Charles Phillips van Infor vertelt dan ook dat Europese bedrijven de cloud vaak zien als een hulpmiddel voor modernisering en digitalisering. De vraag naar CloudSuite-producten groeit en dat vooral in de voedings- en drankindustrie. “De overname van Alfa-Beta Solutions verenigt een getalenteerd en ervaren team met een groeiende vraag naar onze producten en helpt nieuwe klanten snel waarde te realiseren”, aldus Phillips.

Alfa-Beta Solutions is gevestigd in Arnhem en is een adviesbureau gespecialiseerd in Infor M3 en BI. Er werken circa 70 werknemers vanuit het Nederlandse hoofdkantoor of de Duitse vestiging in Darmstadt. Alfa-Beta Solutions concentreert zich op F&B-markt, met een specialisatie in de melk-, agrofood- en convenience-industrie. Tot het klantenbestand behoren onder andere Royal A-Ware, Cono Kaasmakers, HZPC, Colbrand, Riedel, Huuskes, Roerink Food Family, Fransen Gerrits, Coroos Conserven en Jermi.

“Infor levert moderne oplossingen die zijn toegesneden op de F&B-industrie en we hebben ons de afgelopen decennia gespecialiseerd in die branche. De toenemende vraag naar gespecialiseerde F&B-oplossingen kan alleen worden ingevuld middels voorspelbare, doelgerichte en snelle implementaties. Dit alles met behulp van standaardsoftware en branchekennis. Door deze overname kunnen we onze implementatieaanpak gebaseerd op industrie best practices uitbreiden en verder laten groeien”, aldus Frank Resink, CEO van Alfa-Beta Solutions.

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.