Microsoft voegt AI-mogelijkheden toe aan Visual Studios 2019

Ontwikkelaars kunnen nu al gebruik maken van de nieuwe versie van Microsofts Visual Studio. De geïntegreerde ontwikkelomgeving voor het maken van software, applicaties, websites en andere diensten is voorzien van kunstmatige intelligentie om zo de productiviteit te vergroten.

Microsoft kondigde de update afgelopen dinsdag aan tijdens de Connect(); ontwikkelaarsconferentie. De previewversie van Visual Studio 2019 beschikt over een flink aantal nieuwe functies, die erop gericht zijn de productiviteit te vergroten en samenwerking te vereenvoudigen.

Productiviteit verbeteren

De verbeterde productiviteit komt voort uit de verbeteringen die Microsoft toevoegt aan de Visual Studio’s IntelliCode-suite. Dat is een experimentele set van mogelijkheden gebouwd rond kunstmatige intelligentie, die ontwikkelaars moeten helpen om sneller te kunnen werken. Visual Studios 2019 introduceert onder meer de ‘custom models’, die volgens Microsoft ontworpen zijn om de mogelijkheden van IntelliSense te verbeteren. Dat is een ‘code completion tool’, die ontwikkelaars helpt om gecombineerd met de IntelliCode-functionaliteit delen van hun code automatisch te schrijven.

De achterliggende gedachte achter de custom models is dat ontwikkelaars persoonlijke suggesties krijgen tijdens het coderen. Die suggesties zijn gebaseerd op de patronen en bibliotheken in de code, en moeten op die manier de productiviteit vergroten. IntelliCode werkt onder meer met C#, JavaScript, TypeScript, Python en Java.

Samenwerking verbeteren

Verder voert Microsoft ook nieuwe functies toe die de samenwerking moeten verbeteren. Microsoft introduceert daartoe nieuwe mogelijkheden binnen Visual Studio Live Share. Dat is een dienst waarbinnen ontwikkelaars hun complete ontwikkelomgeving kunnen delen met anderen. De nieuwe functie omvat onder meer “het delen van desktop-apps, source control diffs en code commenting”. De preview van Visual Studio 2019 is nu al beschikbaar.

Overigens komt Microsoft ook met updates voor andere ontwikkelapps. Denk aan twee nieuwe versies van het .NET Core-platform, dat erop gericht is cloudtoepassingen te ontwikkelen. Verder is er een update van ML.NET 0.8 uitgebracht.