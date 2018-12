Google geeft Chrome 71 vrij met uitgebreide verbeteringen op gebied van security

Google heeft vandaag versie 71 van webbrowser Chrome vrijgegeven. Deze nieuwe release is niet zozeer gericht op nieuwe functies, maar wel op het vergroten van de veiligheid van de browser. Een van de belangrijkste updates concentreert zich op het ingebouwde advertentiefiltersysteem van Chrome.

De nieuwe versie werd al begin november aangekondigd. Het vermogen van Chrome om websites te detecteren die heel agressief of misleidend adverteren is verbeterd. Op de tweede plaats pakt Google met Chrome ook sites aan die gebruikers proberen te verleiden tot mobiele abonnementsdiensten. Google is van plan om in dat laatste geval een waarschuwingspagina te laten zien, net als bij https-fouten.

Drie forse verbeteringen

Er zijn in feite straks drie grote verbeteringen op het gebied van security. Op de eerste plaats is er de aanpak van misleidende advertenties. Websites die vaker in overtreding zijn van de regels die Google heeft opgesteld, zullen op een zwarte lijst belanden en uiteindelijk geen advertenties meer kunnen laten zien aan Chrome-gebruikers. Google grijpt voor de definitie van misleidende advertenties terug op de definities van de Coalition for Better Ads, waar het zelf ook onderdeel van is.

Vanaf Chrome 71 laat Google ook een waarschuwing zien voor websites die mensen misleiden om zo hun telefoonnummer te bemachtigen en geld af te troggelen. Sommige sites doen dit terecht, maar volgens Google zijn er steeds meer sites die mensen proberen te misleiden. Sommige sites vermommen hun betaalformulier bijvoorbeeld zo, dat mensen niet door hebben dat ze zich aanmelden voor een abonnementsdienst. Op de derde plaats verwijdert Google de Inline Install API voor Chrome-extensies definitief.

Google lost met Chrome 71 verder nog 43 veiligheidsproblemen op. Op zijn site heeft Google een uitgebreid overzicht geplaatst met de precieze problemen. De stabiele versie van Chrome 71 is per direct beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.