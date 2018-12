Microsoft voegt nieuwe AI-mogelijkheden toe aan Azure Cloud

Microsoft heeft deze week tijdens de Connect();-ontwikkelaarsconferentie heel wat nieuwe AI-mogelijkheden onthuld. Ook binnen de publieke cloud Azure kunnen ontwikkelaars straks meer vertrouwen op kunstmatige intelligentie. Het bouwen en trainen van machine learning modellen is straks snel te regelen voor ontwikkelaars en datawetenschappers.

Met de Azure Machine Learning Service kunnen ontwikkelaars het meeste werk voor het bouwen en trainen van machine learning modellen versnellen. Een van de voornaamste functies in de dienst is de mogelijkheid om het selecteren en verfijnen van deze modellen te automatiseren. Het grootste voordeel daarvan is uiteraard dat het een stuk eenvoudiger is om de modellen draaiende te krijgen.

Meer updates

De Azure Machine Learning Service is sinds september beschikbaar als publieke preview. Vanaf 1 februari 2019 zal deze echter algemeen beschikbaar zijn. Maar er zijn ook enkele andere nieuwe updates uitgebracht voor Azure. Nieuw is bijvoorbeeld ook de Microsoft Azure Cosmos DB databasedienst.

Deze databasedienst biedt distributiemogelijkheden voor meerdere Azure-regio’s. Dat is voor bedrijven die gebruik maken van Azure en tegelijk wereldwijd AI-toepassingen moeten kunnen aanbieden een belangrijke mogelijkheid. Het nieuwe Cosmos DB Shared Throughput Offer is vanaf vandaag algemeen beschikbaar en biedt volgens Microsoft een aantrekkelijk instaptarief.

Tot slot voert Microsoft nog een update door voor enkele van de Azure Cognitive Services. Dat maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om meer AI-functies toe te voegen aan hun applicaties. Azure Cognitive Services is een verzameling programmeerinterfaces die apps helpen te begrijpen wat mensen precies willen. De beste manier om die diensten uit te rollen ligt volgens Microsoft in containers. Op die manier kunnen ontwikkelaars zich er namelijk van verzekeren dat de ervaringen die ze bouwen ook echt goed werken.

Om die reden voegt Microsoft dan ook ondersteuning voor containers toe aan zijn Language Understanding API-preview. Die stelt ontwikkelaars ertoe in staat om nieuwe systemen te ontwikkelen die specifieke talen en handschriften kunnen begrijpen.