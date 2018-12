Britse provider haalt apparatuur Huawei uit 4G-netwerk

De Britse provider BT Group gaat binnen twee jaar alle apparatuur van Huawei verwijderen uit zijn core 4G-netwerk. Dat meldt Reuters. Het Chinese bedrijf wordt al enige tijd beschuldigd van het helpen van de Chinese overheid bij spionage via hun apparatuur.

Met de stap brengt BT zijn afdeling voor mobiele telefonie in lijn met een intern beleid om de apparatuur van Huawei alleen aan de rand van zijn telecominfrastructuur te houden. Daarnaast mag het Chinese bedrijf niet langer bieden op contracten van BT om apparatuur voor het core 5G-netwerk te leveren.

BT blijft wel de spullen van het bedrijf gebruiken in de minder belangrijke delen van het netwerk. Het gaat om apparatuur op bijvoorbeeld masten.

Verbod

Binnen de Amerikaanse overheid mag apparatuur van Huawei niet langer gebruikt worden. Het land probeert nu ook providers in bevriende landen over te halen om de apparatuur van het bedrijf te vermijden. Nieuw-Zeeland schoot niet veel later het eerste 5G-bod van het bedrijf af, waarbij het nationale veiligheid als reden noemde. En ook Australië besloot om die reden Huawei te verbieden om 5G-apparatuur te leveren.

In november verscheen een rapport dat het bedrijf de Chinese overheid zou hebben geholpen om een buitenlands netwerk te infiltreren. Werknemers van het bedrijf zouden worden ingeschakeld door Chinese inlichtingendiensten om “toegangscodes te integreren, om zo buitenlandse netwerken te infiltreren.”

Huawei ontkende die beschuldigingen en zei al 30 jaar vertrouwd te worden door landen. Het bedrijf ontkende “categoriek dat het ooit klantinformatie heeft geleverd, of gevraagd werd om die af te leveren, aan een overheid of organisatie. Deze beschuldigingen worden met geen enkel bewijs gestaafd”.

“Foute en vernauwde kennis van de Chinese wet mag niet als een basis worden genomen om de business van Huawei in twijfel te trekken. We hebben nog nooit de vraag gekregen om intelligence work te doen voor eender welke overheid”, aldus het bedrijf.