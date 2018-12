Hewlett Packard Enterprise heeft zeer positieve kwartaalcijfers kunnen presenteren voor het vierde kwartaal van zijn fiscale jaar. De cijfers kwamen hoger uit dan de verwachtingen van analisten, zowel op het gebied van winst als omzet. De goede cijfers komen door een grotere vraag naar de netwerkproducten voor datacentra en opslagproducten, meldt Reuters.

De omzet van het bedrijf steeg met 3,7 procent naar 7,95 miljard dollar. Dat is boven de 7,84 miljard dollar die analisten hadden verwacht. De winst van het bedrijf kwam uit op 45 dollarcent per aandeel, tegenover verwachtingen van 43 dollarcent per aandeel.

Gedaalde verkopen

De jaarlijkse verkopen van het bedrijf zijn gedaald sinds de opsplitsing van Hewlett Packard in 2015. De voornaamste serveractiviteiten van het bedrijf worstelen met zakelijke klanten die steeds vaker servers zonder merknaam kopen, omdat die veel goedkoper zijn.

Vorig jaar kondigde het bedrijf daarom aan kosten terug te brengen als onderdeel van zijn HPE Next-initiatief. Daarbij had het als doel om kostenbesparingen van 1,5 miljard dollar door te voeren in de komende drie jaar. Voor het huidige kwartaal kondigde het bedrijf, dat concurreert met onder meer Amazon en Microsoft, een verwachte winst van 33 tot 37 dollarcent per aandeel aan. Dat komt overeen met verwachtingen van Wall Street.

De omzet van de Hybrid IT-afdeling, waar servers, opslag en netwerkproducten voor datacentra gemaakt worden, steeg met 4,6 procent naar 6,44 miljard dollar. Dat is ver boven de verwachtingen van analisten, die uitkwamen op 6,3 miljard dollar. Het nettoverlies van de afdeling was 757 miljoen dollar, of 52 dollarcent per aandeel. Vorig jaar had het bedrijf nog een winst van 524 miljoen dollar of 32 dollarcent per aandeel.