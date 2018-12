Lenovo en Cloudistics komen met ‘cloud-in-a-box’-oplossing

Lenovo breidt zijn ThinkAgile-portfolio uit met een composable cloudplatform dat werd ontwikkeld in samenwerking met Cloudistics. Volgens Lenovo gaat het om een innovatieve ‘cloud-in-a-box’-oplossing voor klanten die de flexibiliteit van de publieke cloud willen combineren met de veiligheid van een private cloud.

Lenovo wil zo tegemoet komen aan die groeiende consumententrend. Het composable cloudplatform van de ThinkAgile CP Series biedt volgens Lenovo een kant-en-klare cloudervaring, die vanaf elke locatie centraal kan worden beheerd via een SaaS-portaal. Het product beschikt over een volledig geïntegreerde infrastructuur, app-marktplaats en end-to-end automatisering van softwaregedefinieerde netwerk-, reken- en opslagcomponenten.

De ThinkAgile CP Series toont volgens Roderick Lappin, senior vice-president en chief customer officer bij Lenovo Data Center Group, aan hoe de fabrikant de sector vooruitbrengt door klanten de mogelijkheid te bieden hun cloudervaring op een veilige, schaalbare en gestroomlijnde manier zelf in handen te nemen. “Als internationaal bedrijf zonder legacy-beperkingen is Lenovo in staat om niet alleen naar zijn klanten te luisteren en hun pijnpunten te begrijpen, maar ook revolutionaire oplossingen te ontwikkelen die IT-belemmeringen wegnemen en hen helpen om sneller te groeien”, aldus Lappin.

Gebruiksvriendelijke private cloud

“Wij maken private clouds net zo gebruiksvriendelijk als de publieke cloud, maar met de controle en prestaties die zakelijke klanten verlangen”, zegt Najaf Husain, CEO bij Cloudistics. “Dankzij ons partnerschap met Lenovo kunnen we een nieuwe generatie composable cloudplatforms op de markt loslaten die eenvoudig te implementeren, uit te rollen, te gebruiken, te onderhouden en te ondersteunen is.”

De ThinkAgile CP Series biedt gebruikers volgens Lenovo verder nog volledig geïntegreerde hoge beschikbaarheid, back-up, replicatie op afstand, gebruiksmeting, livehulp en -ondersteuning en meerlaagse multi-tenantbeveiliging. Alles onder één licentie. Ook zouden gebruikers profiteren van een eenvoudige plug-and-play scale‑out van gescheiden eenheden reken- of opslagcapaciteiten. Tot slot kan er gebruik worden gemaakt van een zorgvuldig samengestelde app-marktplaats, die aangevuld kan worden met een eigen aanbod.

De ThinkAgile CP Series van Lenovo is verkrijgbaar via vertegenwoordigers en kanaalpartners van Lenovo en Cloudistics.

