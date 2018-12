Huawei CFO Meng gearresteerd in opdracht van de VS

Huawei CFO Wanzhou Meng werd op 1 december in Canada gearresteerd, nadat de VS in april een onderzoek startte rond handelingen met Iran. Eerder dit jaar beboette Trump al ZTE en blokkeerde hij de overname van Qualcomm door Broadcom om China geen voorsprong te geven in de 5G-race.

Het arrest van Wanzhou Meng, CFO bij Huawei en dochter van de Huawei-stichter, komt niet goed aan in China. Volgens Bloomberg eist de Chinese ambassade in Canada dat Meng onmiddellijk wordt vrijgelaten.

Meng werd in de boeien geslagen in Canada in opdracht van de VS na een langlopend onderzoek over samenwerkingen tussen Huawei en Iran (alsook Noord-Korea en Syrië) wat betreft telecommunicatie. Het originele onderzoek werd opgestart in 2016. De VS heeft nu zijn conclusies getrokken en Meng gearresteerd. Op vrijdag 7 december vindt de borgtochtzitting plaats. De arrestatie gebeurde al op 1 december, maar werd nu pas gepubliceerd.

5G-spanningen

De VS onderzoekt Huawei al enige tijd. Het lanceerde in april 2018 nog een extra onderzoek rond de levering van apparatuur aan Iran. De details van het onderzoek zijn voorlopig onduidelijk, maar de VS gaat wel over tot actie. Eerder dit jaar richtte Trump zijn pijlen op ZTE met een boete van 1,2 miljard dollar wegens handel met Iran en Noord-Korea. Het moest ook tijdelijk zijn activiteiten stilleggen in de VS.

In augustus keurde Trump nog een wetsontwerp goed om alle Huawei-apparatuur te verbannen binnen elke overheidsinstantie. Hij zet ook openlijk druk op bevriende landen om Huawei links te laten liggen voor toekomstige 5G-investeringen. Australië volgt het advies van Trump en ook Nieuw-Zeeland weigert sinds kort Huawei-telecomapparatuur. Het Verenigd Koninkrijk bekijkt op dit ogenblik wat het moet doen.

China's embassy in Canada on Thursday demanded the immediate release of Chinese national Meng Wanzhou, who was arrested by Canadian police at the request of the US, even though she hasn't violated any US or Canadian laws, calling the move a serious violation of human rights. pic.twitter.com/wM5HqFrjde — People's Daily,China (@PDChina) December 6, 2018

Huawei heeft ondertussen ook officieel gereageerd: “Ons bedrijf heeft bijzonder weinig informatie gekregen omtrent de beschuldigingen en is zich niet bewust van enige fouten door Ms. Meng. We geloven dat de Canadese en Amerikaanse juridische stelsels een juiste conclusie zullen trekken.”

Handelsoorlog

De arrestatie van Wanzhou Meng gebeurde op dezelfde dag dat Donald Trump en Xi Jinping in Buenos Aires samen hebben gedineerd. Beide grootmachten strijden al langer tegen elkaar in een steeds groter wordende handelsoorlog. Deze arrestatie zal de spanningen tussen beide gevoelig verhogen.

Huawei is volgens Bloomberg met voorsprong het grootste Chinese bedrijf dat wereldwijd actief is. Het opereert over Afrika, Azië en Europa en is marktleider op vlak van telecommunicatie. Nu telecomproviders wereldwijd zwaar investeren in 5G-technologie, maakt Trump er een prioriteit van om Chinese apparatuur te weren in de VS en andere landen. Hij blokkeerde eerder ook al de overname van Qualcomm door Broadcom omdat hiermee China de leiding zou krijgen in de 5G-race.

Gerelateerd: VS vraagt aan bevriende landen om Huawei te dumpen in 5G-race