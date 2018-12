De iOS-app van Outlook krijgt geheel nieuw uiterlijk

Microsoft kondigde afgelopen zomer plannen aan voor grootschalige wijzigingen aan het uiterlijk van Office. Nu heeft de iOS-app van Outlook een nieuwe interface gekregen, meldt Engadget. De app is niet alleen mooier gemaakt, maar ook efficiënter.

De wijzigingen zijn voor een groot deel in lijn met die van andere Office-apps. Zo is er een krachtiger lettertype gekozen en zijn de kleuren levendiger geworden. Met die wijzigingen moeten gebruikers de app sneller identificeren tussen alle apps en er gemakkelijker naar toe kunnen gaan.

Headers en berichtenlijsten krimpen en zetten dynamisch uit als een gebruiker door de app scrolt. De geanimeerde kalenderinconen gaan heen en weer als er door de agenda gescrold wordt. Verder is er een nieuwe functie genaamd “resonant experience” toegevoegd. Swiped een gebruiker naar links of naar rechts op een e-mail, dan zijn er subtiele verschillen in de kleuren, vormen en iconen te zien. Verder is er haptische feedback om weer te geven dat er iets gebeurd. Die haptische feedback kan uitgeschakeld worden.

Efficiënter

Andere wijzigingen moeten de app efficiënter in gebruik maken. Zo worden mogelijke conflicten in afspraken direct als zodanig geïdentificeerd. Evenementen kunnen ingepland worden zonder dat er getypt hoeft te worden. De update brengt alle mensen, data en locatie-elementen die vereist zijn naar voren, zodat de gebruiker alleen opties over de kalender hoeft te slepen om een tijd en plaats te vinden die mogelijk beschikbaar zijn.

Gebruikers met meerdere accounts en kalenders in de app kunnen gemakkelijk tussen de accounts switchen met speciale icoontjes.

Iconen

Eerder gaf Microsoft al een update aan de iconen in Office. Daarmee wordt de wijziging in richting van het bedrijf weergegeven. Eerder lag de focus vrijwel alleen maar op Windows, terwijl die nu steeds meer naar de cloud gaat.