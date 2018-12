Equinix opent nieuw datacentrum in Amsterdam-Zuidoost

Equinix heeft zijn International Business Exchange (IBX) datacenter AM7 in Amsterdam-Zuidoost geopend. Het datacenter is naar eigen zeggen “één van de belangrijkste ‘connectiviteitshubs’ ter wereld”. Het datacenter moet organisaties die wereldwijde transformatie doormaken ondersteunen. De uitbreiding kostte 55 miljoen dollar.

Volgens Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux, is Nederland voor veel organisaties dé digitale toegangspoort van Europa. “75 procent van al het internationale IP-verkeer in Nederland loopt via de campussen van Equinix, waarbij AM7 in Amsterdam-Zuidoost het grootste knooppunt is.”

20 procent van de buitenlandse investeringen in Nederland zou dan ook betrekking hebben op digitale activiteiten. Ons land bevat bovendien ruim 169 multinationale technologiebedrijven, waarmee het een van de grootste spelers in de wereldwijde digitale economie is.

Nieuw datacentrum

Het nieuwe datacentrum is 4.125 vierkante meter groot en heeft ruimte voor 925 cabinets. Ook draait het pand volledig op hernieuwbare energie. Het pand moet een antwoord zijn op de groeiende behoefte van organisaties aan directe data-uitwisseling met klanten en (cloud)partners als AWS, Microsoft, Google en Oracle. Veel bedrijven plaatsen hun netwerkapparatuur zo dicht mogelijk bij de digitale diensten en gebruikers, stelt het bedrijf. De connectiviteitshub moet daar de ideale plek voor zijn.

De directe data-uitwisseling tussen bedrijven in Amsterdam neemt jaarlijks toe met 57 procent, blijkt uit de jaarlijkse marktstudie van Equinix. Naar verwachting is de hoofdstad tussen 2017 en 2021 goed voor 20 procent van de totale bandbreedtecapaciteit voor interconnectie in Europa. Nederland is daardoor bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven die grote digitale stappen zetten op het gebied van online gaming, digitale media, gezondheidszorg en de maakindustrie.

“De uitbreiding van het datacenter AM7 biedt een omgeving waar organisaties snel en veilig data met elkaar kunnen uitwisselen en in contact staan met hun belangrijkste wereldwijde partners”, zegt Eielts. “Door nieuwe vormen van digitale businessmodellen en aangescherpte regelgeving wordt interconnectie de komende jaren nog belangrijker.”