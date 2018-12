Google maakt betaversie Cloud Security Command Center beschikbaar

Google heeft woensdag aangekondigd dat het Cloud Security Command Center (Cloud SCC) nu in een betaversie beschikbaar is voor alle Google Cloud Platform-klanten. Dat werd in maart aangekondigd en is een tool die bedrijven meer inzicht moet geven in de status van hun datasecurity in verschillende Google Cloud-diensten.

Het Cloud Security Command Center is een belangrijke nieuwe tool. Die heeft als voornaamste functie bedrijven te helpen data te verzamelen, bedreigingen te identificeren en te handelen op bedreigingen voordat er gegevens verloren gaan of data in gevaar komt. De bedoeling is om op die manier bedrijven te helpen voorkomen dat er nog grote datalekken plaatsvinden.

Uitgebreide updates

Als onderdeel van de betarelease krijgt Cloud SCC een aantal nieuwe functies. Zo is de ondersteuning voor Google Cloud Platform-producten uitgebreid. Ook zijn er meer instellingen beschikbaar binnen Cloud SCC en zijn de notificaties verbeterd. Tot slot voegt Google nieuwe integraties met clouddiensten van derde partijen toe. Daaronder vallen onder meer Cavirin, Chef en Redlock.

“Als je applicaties bouwt, of infrastructuur in de cloud uitrolt, heb je een centraal plan nodig”, aldus Andy Chang, senior productmanager van Google Cloud in een blogpost. Volgens hem moeten bedrijven goed kijken naar een plan dat onder meer hun assets, kwetsbaarheden en de bedreigingen waar ze mogelijk mee te maken krijgen, verenigt. “Op die manier kan je je beveiligingsstatus in de gaten houden en daar veranderingen aanbrengen waar dat nodig is.”

Gezien de toenemende interesse in clouddiensten en -platformen, is de beveiliging daarvan belangrijker dan ooit. Google Cloud Platform is een van de populairste clouddiensten van de wereld en daarmee ook een partij die een significante rol speelt bij het veilig houden van gegevens. Dat moet, gezien de komst van nieuwe wet- en regelgeving als GDPR, ook wel.