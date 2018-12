Symantec brengt apparatuur uit voor endpoint security

Symantec werkt momenteel aan een interessante nieuwe technologie. Het bedrijf heeft een neuraal netwerk in ontwikkeling dat moet voorkomen dat er nog blackouts plaats kunnen vinden als gevolg van cyberaanvallen. Daarvoor rolt het een apparaat uit dat scant voor malware op USB-apparaten.

Symantec rolt het nieuwe product uit als onderdeel van zijn pogingen meer systemen te ontwikkelen voor de beveiliging van de endpoint. De Industrial Control System Protection (ICSP) Neural is een apparaat dat scant voor malware op USB-apparaten. Op die manier kan het aanvallen op IoT- en operationele omgevingen blokkeren.

Legacy systemen

De cybersecurity onderneming stelt dat het ICSP-station functioneert als een neuraal netwerk. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om malware die men via USB-apparaten verspreidt te detecteren. Ook kan de technologie geïnfecteerde apparaten reinigen. Volgens Symantec wijzen ICSP-apparaten die reeds in gebruik zijn erop dat 50 procent van de USB-apparaten geïnfecteerd is met malware.

Het bedrijf richt zich met de technologie op ondernemingen en bedrijfstakken die gebruik maken van legacy systemen. Denk daarbij aan de olie- en gasindustrie, maar ook aan fabrieken en de transprotsector. Vaak vertrouwen bedrijven in die sectoren op USB-apparaten om hun systemen te updaten.

Stuxnet-worm

Recente studies laten volgens Symantec zien dat ongeveer de helft van de industriële controlesystemen draait op niet-geüpdatete Windows-systemen. Daarmee zijn ze erg vatbaar voor risico’s. “Denk aan de beruchte Stuxnet-worm die gebruik maakte van USB-malware om de centrifuges in Iraanse kernreactoren te manipuleren en daarmee een cruciaal onderdeel van het nucleaire programma van dat land saboteerde”, stelt Symantec in een statement.

Het is dan ook iets waar het bedrijf meer mee wil doen. De beveiliging van endpoints is cruciaal en daarvoor investeert het bedrijf fors in de Enterprise Security-tak. Vorige maand nam het daartoe nog Appthority en Javelin Networks over, zodat het belangrijke technieken naar het Integrated Cyber Defense Platform kon brengen.