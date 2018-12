Meerderheid consumenten stopt zaken te doen met bedrijf bij een datalek

De impact van cybercriminaliteit is groot. Nog veel groter dan gedacht. De meerderheid van consumenten (66%) blijkt er niet toe geneigd te zijn om nog te winkelen of zaken te doen met een organisatie waarvan persoonsgegevens zijn gestolen. Daarmee gaat de schade van een datalek langer door dan verwacht.

Met name retailers (62%), banken (59%) en social media (58%) worden in de ban gedaan bij een datalek. Dit hangt samen met het feit dat 70 procent van de consumenten vindt dat de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming bij organisaties ligt. Sterker nog, 93 procent legt de volledige schuld in geval van een datalek bij de organisatie en overweegt dan actie tegen hen te ondernemen. Dit blijkt uit het Customer Loyalty onderzoek van Gemalto, de wereldleider in digitale beveiliging.

Weinig vertrouwen

Slechts een kwart van de consumenten heeft het gevoel dat de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus genomen wordt. Zij vertrouwen voornamelijk social media (61%) en banken (40%) niet als het gaat om de bescherming van hun gegevens. 91 procent is van mening dat de applicaties en websites die ze momenteel gebruiken een risico vormen voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens.

Daarom wil 82 procent van de consumenten dat organisaties meer online securitymaatregelen nemen. Dat moet soms ook wel, om het interne beleid van bedrijven meer in lijn te brengen met cruciale zaken als de Europese privacywetgeving GDPR. Om daaraan te voldoen, moet de beveiliging van data ook goed op orde zijn.

Veel slachtoffers

Een kwart van de ondervraagden is het slachtoffer geweest van frauduleus gebruik van financiële informatie (26%), persoonsgegevens (19%) en identiteitsdiefstal (16%). Daarnaast maakt tweederde zich zorgen omdat zij denken slachtoffer te worden van een datalek. Ondanks deze angst zijn consumenten niet van plan hun eigen online gedrag te veranderen. Meer dan de helft (55%) van de consumenten geeft bijvoorbeeld aan hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts te gebruiken.

Dirk Geeraerts, identity en data protection expert bij Gemalto, stelt in een statement dat het belangrijk is voor organisaties om met gegevensbeveiliging aan de slag te gaan. Het stimuleren van goed consumentengedrag is daarbij belangrijk. Ondanks dat een organisatie door de consument als verantwoordelijke gezien wordt, liggen wachtwoorden toch echt deels bij de consument zelf. “Dit betekent dat je als organisatie je meest waardevolle bezit, waaronder klantgegevens, beschermt met onder andere encryptie en two factor authenticatie”, aldus Geeraerts.