Microsoft bevestigt Chromium-versie van Edge voor Windows en macOS

Microsoft bevestigt de geruchten dat het aan een op Chromium gebaseerde browser werkt. Edge zoals we het kennen is dood en wordt vervangen door een nieuw versie die draait op dezelfde engine als Google Chrome.

“Vandaag kondigen we aan dat we van plan zijn om het Chromium-opensourceproject in de ontwikkeling van Microsoft Edge op de desktop te gebruiken om betere webcompatibiliteit voor onze klanten te creëren en minder fragmentatie van het web voor alle webontwikkelaars”, verklaart Joe Belfiore van Microsoft de beslissing in een blogpost.

Hoewel Microsoft het zelf niet op die manier kadert, kan de beslissing worden beschouwd als een nederlaag voor de eigen EdgeHTML-engine. Microsoft spendeerde jaren om de rendering engine te perfectioneren en schuift al dat werk nu gewoon aan de kant.

Snelle preview

Het komend jaar bouwt Microsoft aan een nieuwe versie van Edge die op Chromium is gebaseerd, het opensourceproject waar ook Googles Chrome-brower op steunt. Begin 2019 moet al een eerste previewbuild beschikbaar zijn.

Een onmiddellijk voordeel van de overstap naar Chromium, is dat de nieuwe browser ook op Windows 7 en 8 zal werken, alsook op termijn macOS. Bovendien worden browserupdates losgekoppeld van Windows-updates en zal de browser Chrome-extensies ondersteunen.

De focus van Chromium Edge zal liggen op het optimaliseren van prestaties en batterijleven, net zoals nu reeds het geval was. Daarin zou Microsoft het verschil kunnen maken tegenover Google Chrome, dat erom bekend staat ontzettend veel RAM-geheugen op te vreten.

Open source

Microsoft maakt vandaag al gebruik van opensourcecode voor zijn mobiele browsers op Android en iOS, omdat de EdgeHTML-engine op deze platformen niet werkt. Belfiore benadrukt dat het bedrijf een belangrijke bijdrager wil worden aan het Chromium-project. Zo voegde het onder meer al code toe om de engine compatibel te maken met Windows 10 op ARM.

