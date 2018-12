‘Wereldwijde netwerkswitch- en routermarkt beleeft recordverkoop’

De mondiale verkoop van netwerkswitches en -routers heeft in het afgelopen derde kwartaal een record weten te realiseren. Dit stellen de marktexperts van de Synergy Research Group in een recent kwartaalrapport over dit marktsegment. Cisco is nog steeds de absolute marktleider.

De onderzoekers constateerden in hun kwartaalrapport dat de 1 procent jaarlijkse groei genoeg was om een totaalomzet van maar liefst 11 miljard dollar in deze marktsegmenten voor enterprise netwerk ethernet switches, enterprise routers en service provider routers te realiseren.

De regio Noord-Amerika zorgt hierbij voor de grootste omzet, 40 procent van het totaal, gevolgd door de regio’s Azië -Pacific (APAC), EMEA en Latijns-Amerika. De APAC-regio is de snelst groeiende markt, vooral door een toenemende afzet in China.

Meeste interesse gaat uit naar ethernet switches

Uit de groei van de marktsegmenten blijkt, aldus het kwartaalrapport, dat ondanks de opkomst van Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) en de zelfontworpen apparatuur van de hyperscalers, dat de markt voor ethernet switches en routers nog steeds erg groot is en, hoewel langzaam, blijft groeien.

De meeste interesse in netwerkapparatuur ging in het afgelopen kwartaal uit naar ethernet switches. Deze netwerkapparatuur was goed voor 60 procent van het totaalaantal mondiale verkopen. Ook wist dit specifieke segment de meeste groei te realiseren. De sterke groei van het enterprise ethernet switches-segment komt vooral voor rekening van de grote vraag van bedrijven en organisaties naar 100 GbE- en 25 GbE-switches, aldus de specialisten van Synergy Research Group in hun rapport.

Cisco nog altijd de grootste

Vanzelfsprekend keken de onderzoekers natuurlijk ook nog naar de diverse marktaandelen van de verschillende leveranciers. De algemene conclusie is dat Cisco over alle drie de marktsegmenten heen marktleider is. Het totale marktaandeel van deze leverancier ligt nu rond de 53 procent. De afgelopen vier kwartalen was dit nog 50 procent. De variabelen lagen daarbij tussen 63 procent marktaandeel voor het enterprise router-segment en 40 procent binnen het serviceprovider-segment.

De marktaandelen na Cisco worden betwist door een groot aantal aanbieders, maar de experts geven aan dat gemiddeld Huawei, Juniper Networks, Nokia Networks, Arista Networks en HPE de runners up zijn. Huawei scoort, ondanks alle recente schandalen, goed vanwege de sterke afzet in China. Arista Networks noteerde in het afgelopen derde kwartaal van dit jaar de sterkste groei. Sterk opkomende vendors in het enterprise- en serviceprovider-segmenten zijn volgens de specialisten H3C en Extreme Networks.