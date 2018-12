Probleem in software Ericsson zorgt voor wereldwijde smartphone-storingen

Door een probleem met software in apparatuur van Ericsson komen er wereldwijde storingen in netwerken voor mobiele telefoons. Onder meer O2-gebruikers in Groot-Brittannië en SoftBank-gebruikers in Japan hebben hier last van, meldt TechCrunch.

Door de storingen is het voor gebruikers van de getroffen netwerken niet mogelijk om verbinding te maken met het internet. Ook konden apps die een internetverbinding vereisen niet gebruikt worden. De getroffen gebruikers wisten echter alsnog op sociale media te komen om te klagen over hun problemen. Daarnaast gingen de schermen met live-informatie bij busstations in Londen uit als gevolg van de storingen.

Het probleem is ontstaan door defecte software in specifieke apparaten van Ericsson die gebruikt worden in de mobiele netwerken van getroffen bedrijven. De problemen doen zich in elf landen voor, al heeft het bedrijf niet bekendgemaakt om welke landen het naast Groot-Brittannië en Japan precies gaat. Ook zegt het bedrijf de impact te minimaliseren. Toch zouden miljoenen mobiele klanten wereldwijd getroffen zijn door de problemen.

Ericsson stelt dat uit een eerste analyse blijkt dat een verouderd software-certificaat op de getroffen apparaten de oorzaak is van de problemen. Het bedrijf zegt hard te werken om de diensten zo snel mogelijk weer te herstellen. “De defecte software die deze problemen heeft veroorzaakt wordt verwijderd en we bieden onze excuses aan aan onze klanten en aan hen klanten”, aldus CEO Borje Ekholm.

Netwerken werken weer

Intussen werkt het O2-netwerk in Groot-Brittannië weer, melden diverse Britse media. SoftBank zegt dat het probleem na 4,5 uur was opgelost door terug te gaan naar een oudere versie van de software van Ericsson. De meeste netwerken zijn inmiddels weer operationeel, maar Ericsson blijft nauw samenwerken met de overgebleven klanten die nog problemen ervaren.