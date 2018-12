‘Amazon wil kassaloze winkels neerzetten op vliegvelden’

Amazon zou van plan zijn om zijn kassaloze winkels naar vliegvelden te brengen. Dat meldt Reuters op basis van openbare gegevens en een ingewijde. Met de strategie zouden bedrijven meer moeten kunnen halen uit hongerige, gehaaste reizigers.

De webgigant is al maanden bezig met het uitbreiden van Amazon Go. Dat zijn winkels waarin klanten hun smartphones scannen aan het einde om er weer uit te kunnen, en camera’s identificeren wat mensen meenemen uit de winkel. Zodra een klant klaar is, verlaten ze de winkel en zet Amazon de kosten op hun creditcards.

Sinds januari zijn er zeven van dit soort openbare winkels in Chicago, San Francisco en Seattle. De winkels richten zich met name op werknemers in de buurt die een snelle lunch willen halen. Nu wordt er dus gekeken naar vliegvelden voor nieuwe locaties van de winkels.

Vergaderingen

Zo kreeg een technologie-adviseur die het vliegveld Los Angeles International ondersteunt een e-mail met de vraag of hij interesse had in een vergadering met de lead van Amazon Go. Ook de San Jose International Airport kreeg een uitnodiging voor een vergadering, waarbij de kassaloze winkel genoemd werd als een mogelijkheid om te bespreken.

Topmensen van beide vliegvelden zeggen nu geen contact meer te hebben over het plan. Het bedrijf zou bovendien moeten deelnemen aan een biedingsstrijd om als partner te kunnen werken, wat typisch is. AWS heeft wel contact opgenomen met vliegvelden, maar voor andere doeleinden. De status van Amazon Go is momenteel onbekend en een woordvoerder van het bedrijf wilde niet reageren op Reuters.

Een ingewijde stelt echter dat Amazon onderzoekt hoe ze de kassaloze winkels op vliegvelden kunnen krijgen. Een werknemer met ervaring in zakelijke ontwikkeling heeft de taak op zich genomen. “Denk na over hoe je je merk kunt weergeven. Je bent in staat om een grote awareness te creëren door in tien van de beste vliegvelden aanwezig te zijn”, aldus de ingewijde. De top twaalf vliegvelden van Amerika waren vorig jaar goed voor ruim 350 miljoen passagiers die gingen vliegen.