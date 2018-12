Australië neemt controversiële wet over encryptie aan

Het Australische parlement heeft een wet aangenomen waardoor alle tech-bedrijven versleutelde data moeten overhandigen als de politie daarom vraagt. Dat meldt Silicon Angle. De wet stuit op veel kritiek van privacy-voorvechters.

De overheid stelt dat de wet nodig is om te vechten tegen georganiseerde misdaad en terreur, om Australië veiliger te maken. “Dit zorgt ervoor dat onze nationale veiligheid en opsporingsdiensten de moderne tools hebben die ze nodig hebben, met goede autoriteit en overzicht, om versleutelde berichten van mensen die ons pijn willen doen in te zien.” Critici stellen echter dat de wet misbruikt kan worden en de privacy van Australiërs daardoor in gevaar kan komen.

Encryptie verzwakken

De wet eist dat techbedrijven functies bouwen die toegang geven tot de versleutelde data. Als er daardoor “systematische kwetsbaarheden” die de beveiliging voor anderen in gevaar brengen ontstaan, hoeven de bedrijven dat niet te doen. Op dit moment is er een debat bezig over wat een systematische kwetsbaarheid precies inhoudt.

“De vraag is altijd geweest of ze door een individuele gebruiker als doelwit te hebben, ze per ongeluk de veiligheid van iedereen in gevaar brengen”, aldus Vanessa Teague, een expert in cryptografie bij de University of Melbourne.

Apple zei in een brief aan het parlement dat het verzwakken van encryptie niet nodig is om de politie te helpen. “In de afgelopen vijf jaar hebben we 26.000 verzoeken van Australische opsporingsdiensten voor informatie om misdaad te helpen onderzoeken, voorkomen en oplossen verwerkt”, aldus het bedrijf.

Boete

Volgens de wet kan ieder individu die de data niet overhandigt in de gevangenis eindigen. Bedrijven kunnen boetes krijgen van maximaal 10 miljoen Australische dollars. De Law Council of Australia stelt echter dat de wet gehaast is aangenomen. “We hebben nu een situatie waarin niet eerder geziene machten om toegang te krijgen tot versleutelde communicatie nu een wet zijn”, aldus president Morry Bailes.