IBM verkoopt softwareportfolio met Notes en Domino aan HCL Technologies

HCL Technologies heeft de intentie om een deel van de software-portfolio van IBM over te nemen. De investering bedraagt naar eigen zeggen 1.8 miljard dollar en betreft onder meer de overname van oplossingen als Notes en Domino. De transactie moet medio 2019 afgerond zijn.

Verder betreft de deal ook oplossingen als Connections, on-premises versies van Portal, Commerce en Unica, BigFix en Appsca. Door deze producten te combineren met het bestaande portfolio ziet HCL Technologies naar eigen zeggen een groot potentieel voor het creëren van as-a-service-aanbiedingen.

Strategische segmenten

“De producten die we kopen, bevinden zich in grote groeiende marktgebieden, zoals beveiliging, marketing en commerce, wat strategische segmenten zijn voor HCL”, aldus C. Vijayakumar, president en CEO van HCL Technologies.

Een mening die ook IBM senior vice president van cognitieve oplossingen en onderzoek, John Kelly, deelt: “Wij geloven dat HCL goed gepositioneerd is om innovatie en groei voor hun klanten te stimuleren. Het is de juiste tijd om deze selecte samenwerkings-, marketing- en commerce-softwareaandelen, die in toenemende mate worden afgeleverd als zelfstandige producten, te verkopen.”

Permanente samenwerking

In oktober vorig jaar gingen beide partijen al een overeenkomst aan, waardoor HCL verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling van Domino-producten. In dezelfde maand vorig jaar ging HCL ook een samenwerking aan met Red Hat, gericht op enterprise app-ontwikkeling. Red Hat werd eerder dit jaar nog voor 34 miljard dollar door IBM overgenomen.

Voor een vijftal IBM-softwareproducten hebben IBM en HCL nu een permanent partnerschap voor intellectueel eigendom aangegaan, waarvan de marktwaarde rond de 50 miljard dollar zou bedragen.

IBM rapporteerden voor Q3 2018 een omzet van 18.8 miljard dollar, een daling van 2 procent ten opzichte van 2017. Het netto-inkomen betrof in Q3 zo’n 2,7 miljard dollar, een daling 1 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook cognitieve oplossingen, technologiediensten en cloudplatforms van IBM laten jaar-op-jaar een daling zien.

