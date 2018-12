Siemens neemt COMSA over voor extra kennis ontwerpen elektrische systemen in auto’s

Siemens heeft vandaag aangekondigd dat het COMSA Computer und Software overneemt. Het Duitse bedrijf ontwikkelt software voor het ontwerp van elektrische systemen en bekabeling in auto’s. De LDorado-software is marktleider op dat vlak in Duitsland en zal straks onderdeel zijn van het automotive-portfolio van Siemens.

Het team van COMSA zal, samen met de technologie, bij de Mentor-afdeling van Siemens PLM Software komen. Daar voegt het dan belangrijke mogelijkheden voor kabelboom-engineering en ontwerpgegevensanalyse toe aan het portfolio van Siemens. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend. De transactie op 3 december 2018 afgerond.

Waardevolle investering

Volgens Tony Hemmelgarn, president en CEO van Siemens PLM Software, is de overname van COMSA onderdeel van de voortdurende investeringen die het bedrijf doet in technologie voor de automotive industrie. “De combinatie van Siemens en COMSA-oplossingen en specialisten zorgt voor een unieke positie binnen de industrie”. Samen willen de bedrijven innoveren en de vraag van elektrische en zelfrijdende voertuigen tegemoet komen.

Het is een waardevolle markt waar Siemens PLM Software in investeert. Analisten als Bishop & Associates schatten dat vorig jaar de wereldwijde omzet voor kabelboom-engineering goed was voor 155 miljard dollar. Dertig procent daarvan komt voor de rekening van automotive. De bekabeling is dan ook het derde duurste component van een auto tegenwoordig. Daarnaast is het ook het derde zwaarste onderdeel. “Elke technologie die dit gewicht vermindert, maakt een auto zuiniger”, aldus Siemens.

Win-win

Siemens PLM Software laat weten dat het middels de overname van plan is om de levering van nieuwe technologie voor de kabelboom-industrie wereldwijd uit te breiden. Eerder nam het al Mentor Graphics over, dat helpt met het ontwerp van elektrische systemen, om daar een slag in te maken. De overname van COMSA helpt en voegt belangrijke analytische technologie en vaardigheden toe aan het portfolio van de onderneming.

Josef Biermeier, CEO van COMSA, benadrukt in zijn statement dat de combinatie van COMSA en Siemens een “win-win voor allebei onze bedrijven, voor onze klanten en de hele automotive industrie” is.