Microsoft komt met gedragscode voor gezichtsherkenningstechnologie

Microsoft-baas Brad Smith riep afgelopen zomer overheden op om beter te kijken naar de manier waarop gezichtsherkenningstechnologie geïmplementeerd wordt. Deze week is er wederom een oproep van Smith. Ditmaal roept hij bedrijven op om een gedragscode aan te nemen, waarmee ze zichzelf dan reguleren.

Dat schrijft Brad Smith in een blog op de site van Microsoft. Overheden willen de technologie graag breder toepassen. Denk aan toepassingen binnen vliegvelden, maar ook in bredere zin. Bedrijven spelen daar graag op in en komen met eigen toepassingen. Daarom is het belangrijk om met duidelijke regulering te komen, stelt Smith.

Here to stay

Brad Smith schrijft in zijn blog dat de wereld moet accepteren dat gezichtsherkenningstechnologie here to stay is. De technologie is er nu eenmaal en dat kan niemand zomaar terugdraaien. Maar wat wel kan is zelfregulering. Die ruimte moeten bedrijven benutten en om die reden komt Microsoft zelf met een gedragscode.

Microsoft gelooft in een duidelijke verantwoordelijkheid. “En dat vereist dat we ervoor zorgen dat deze technologie, evenals de bedrijven die haar ontwikkelen en gebruiken, onderhevig zijn aan wet- en regelgeving”, schrijft Smith. Om die reden implementeert Microsoft volgend jaar een eigen gedragscode.

Duidelijke gedragscode

Die gedragscode omvat een zestal duidelijke principes: eerlijkheid, transparantie, verantwoordelijkheid, non-discriminatie, bewustzijn en wettelijkheid. Door op die zaken te vertrouwen, zouden bedrijven de technieken eerlijk en open kunnen toepassen. In de blog van Smith staan ook nog wat andere zaken over de praktische kant van het verhaal.

Zo zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat de technologie goed toegepast wordt. Denk daarbij aan transparantie, tests door derde partijen en reviews door mensen, zodat duidelijk is waar en wanneer de technologie toegepast wordt. Komende week komt Microsoft overigens met een gedetailleerder document, waarin het dieper op de materie ingaat.