‘Zeker 1300 Nederlandse directeurs doelwit van hackers die CEO-fraude plegen’

Zeker dertienhonderd Nederlandse financiële bestuurders zijn het slachtoffer van een hackersgroep. De hackersgroep London Blue heeft een lijst samengesteld met hun gegevens en wil daarmee CEO-fraude plegen. Opvallend genoeg zijn de gegevens op legale wijze verkregen.

Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van informatie van cybersecuritybedrijf Agari. Hoofdanalist Crane Hassold laat weten dat de gegevens vaak op legale wijze verkregen zijn. Deze staan te koop op de legale markt voor datahandel. In het geval van deze lekken heeft London Blue de data verkregen bij twee Amerikaanse ondernemingen die dit soort lijsten maken om aan commerciële partijen te verkopen.

CEO-fraude

London Blue gebruikt de gegevens om CEO-fraude te plegen. Dat houdt in dat de hackers een financieel directeur mailen met de vraag geld over te boeken. Die mails versturen ze in naam van de algemeen directeur, waarvoor ze de informatie gebruiken om de mails zo echt mogelijk te laten lijken.

Vorige maand nog bleek dat bioscoopketen Pathé op deze wijze zo’n negentien miljoen euro kwijtraakte. Daarvan zijn de getroffen directieleden op non-actief gesteld. Of er andere Nederlandse bedrijven getroffen zijn door de hackersgroep en welke directeurs op de lijst staan is niet bekend, daar kon Agari niets over vertellen.

Groeiend probleem

CEO-fraude is een groeiend probleem. Recent onderzoek liet zien dat het aantal pogingen tot het plegen hiervan in 2017 toenam naar 222. In 2016 was er nog 135 keer sprake van CEO-fraude. Daarmee lijden bedrijven ook flinke verliezen. Vorig jaar 1,4 miljoen euro en in de eerste acht maanden van dit jaar zo’n 2,5 miljoen euro. Het is daarmee een groeiend probleem, dat om oplossingen roept.

Barracuda Networks bindt er de strijd mee aan door Sentinel op te richten, een dienst die gericht is op het bestrijden van fraudeurs die via e-mail actief zijn. Volgens Alain Luxembourg, Regional Manager Benelux van Barracuda, die een gastbijdrage schreef, moet een aanpak hiervan bestaan uit zowel intelligente software als menselijke kennis. Lees daar alles over in zijn gastbijdrage.