‘Ripple zeer efficiënt in uitvoeren internationale betalingen’

Ripple heeft een duidelijk doel. Het wil betalingen goedkoop, snel en efficiënt maken. De technologie wordt dan ook gebruikt door diverse financiële instituten. Daardoor is de XRP-token van het bedrijf dan ook een van de belangrijkste altcoins wereldwijd. Maar XRP is een van de vele onderdelen van Ripple’s technologie.

Ripple heeft namelijk diverse technieken die steeds breder opgepakt worden. Een paar dagen geleden voegde een belangrijke partij zich daaraan toe: American Express. Tijdens de Wings of Change conferentie in Europa vertelde Carlos Carriedo, de algemeen manager van zakelijke betalingen binnen American Express dat de technologie van Ripple het potentieel heeft de manier waarop betalingen over grenzen plaatsvinden drastisch te veranderen.

Blockchain overal

“Blockchain-technologie is een goede optie die we overwegen”, vertelde Carriedo over de technieken waar American Express naar kijkt. “We hebben al geïnvesteerd in een fintech-lab gebaseerd op blockchain, zodat we beter kunnen begrijpen hoe we de technologie kunnen toepassen. We organiseerden een pilot en testten het project lokaal met Santander en Ripple. We weten dat betalingen over de grens vaak langzaam verlopen en behoorlijk complex zijn. Tijdens de test, konden onze klanten de overboekingen echter naadloos en transparant laten verlopen.”

Ondanks dat Ripple volgens Carriedo wellicht een grote impact zal hebben, zal de verandering niet in één keer komen, maar even op zich laten wachten. “Er moet veel werk verricht worden, voordat we blockchaintechnologie kunnen toepassen. Maar ik weet wel dat het veelbelovend is. Het is al lang duidelijk dat de toekomst digitaal zal zijn. Dat gaat invloed hebben op elk aspect van het leven, waaronder de manier waarop betalingen gedaan worden. Consumenten en bedrijfseigenaren zullen voordelen halen uit deze verandering.”

Daarom werkt American Express dan ook samen met Ripple, om te proberen die verandering zelf vorm te geven. Dat past dan ook binnen de bredere plannen van American Express: “Dit zijn bedrijven die de adoptatie van opkomende technologieën sneller en goedkoper kunnen maken. Daar moeten we mee samenwerken.”