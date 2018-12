Microsoft 365 Insider-programma opengesteld voor publiek

Microsoft heeft een Microsoft 365 Insider-programma opengesteld voor het publiek, meldt ZDNet. Het testprogramma is afzonderlijk van de Windows Insider- en Office Insider-programma’s.

Gebruikers die zich aanmelden voor het programma krijgen al het nieuws voor enterprises, evenementen en de gemeenschap op één plek. Daarnaast is te zien wat Microsoft in de planning heeft op het gebied van samenwerking, productiviteit en beveiliging. “In de komende maanden willen we jouw hulp om dit programma te maken om je nog succesvoller te maken in je carrière en je bedrijf te verbeteren”, aldus het bedrijf.

Het doel van het programma is om leden van het Windows Insider- en Office Insider-programma een plek te bieden om informatie over Windows, Office client- en Office-server-producten en -releases gericht op enterprises te geven. Deelnemers krijgen “een kans om zich dieper met ons te verbinden om er zeker van te zijn dat hun bugs/feedback over producten gehoord worden en doorgestuurd worden naar de productteams”. Ook kunnen deelnemers contact leggen met elkaar over deze onderwerpen.

“De manier om hierover na te denken is als een evolutie van het Windows Insider Program for Business”, aldus Windows Insider-topvrouw Dona Sarkar. Sarkar en haar team blijven het nieuwe programma draaien, samen met het Office Insiders-programma. Uiteindelijk moet het ook testversies van Intune publiceren. Intune is de enterprise mobility management service van Microsoft.

Microsoft Insiders

Mogelijk verandert de naam van het programma in de toekomst naar Microsoft Insiders, “ook al blijft het zich meer focussen op bedrijven”, aldus Sarkar. De bestaande Windows Insider- en Office Insider-programma’s blijven voorlopig naast elkaar draaien. Sarkar zegt dat het team probeert te begrijpen wat logisch is om de Insider-programma’s samen te voegen voor een thuisgebruiker van Windows in de toekomst, of dat nu voor Office, Skype of andere producten is.