‘Er bestaat geen bewijs tegen Huawei over Chinese spionage’

Lu Kang, woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China, is niet te spreken over de wereldwijde beschuldigingen tegen Huawei. De reactie komt er nadat ook eurocommissaris Ansip waarschuwt voor Huawei.

Gisteren uitte eurocommisaris Andrus Ansip zijn bezorgdheid over Chinese technologiebedrijven. Zijn timing valt niet toevallig samen wanneer bepaalde landen Huawei in twijfel trekken of resoluut blokkeren. De waarschuwing van Ansip komt er na de arrestatie van Huawei’s CFO Meng Wanzhou in Canada. De VS vraagt haar uitlevering omdat ze technologie aan Iran zouden hebben verkocht toen er een handelsembargo actief was.

De VS spreekt al jaren over het spionagegevaar van China en probeert steeds meer bondgenoten te strikken. Ansip is de volgende in rij die waarschuwt voor Chinese technologiebedrijven.

Speculaties

Lu Kang, woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China, heeft officieel gereageerd op de aantijgingen. “We hebben gemerkt dat sinds enige tijd sommige mensen in bepaalde landen altijd zeggen dat Huawei een bedreiging zou kunnen zijn voor de nationale veiligheid. Nochtans heeft geen enkele partij overtuigend bewijs kunnen leveren om te tonen hoe Huawei een gevaar kan zijn voor hun nationale veiligheid.”

Kang is vooral boos omdat zonder onderzoek al conclusies worden getrokken. “Het is belachelijk om grenzen op te trekken rond normale zakelijke operaties van bedrijven wanneer ze gebaseerd zijn op speculaties. In de huidige context van economische globalisering geloof ik dat het niet bevorderlijk is voor een samenwerking tussen landen. Deze mensen zouden moeten nadenken wat zij ervan zouden vinden mochten ineens producten van hun land worden beperkt door speculatie.”

5G-contracten

Kang benadrukt dat Huawei een onafhankelijk privébedrijf is dat al met heel wat landen in de wereld samenwerkt. Er werden tot nu toe nooit veiligheidsproblemen opgemerkt. “Voor zover ik weet, heeft Huawei commerciële 5G-contracten met meer dan 20 landen afgesloten. Dat laatste bevestigt dat Huawei goed wordt ontvangen,” benadrukt Kang.

Hij benadrukt nog eens extra dat er geen wetten of regels zijn in China dat bedrijven forceert om verplichte backdoors te installeren in producten. “De Chinese overheid zal Chinese bedrijven altijd toejuichen om economische samenwerkingen te doen met buitenlandse entiteiten volgens internationale regels en lokale wetten.”

België heeft nu ook een onderzoek gestart rond mogelijke banden tussen Huawei en de Chinese overheid. Telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) merkt op dat het spionagegevaar bovendien niet alleen vanuit China komt. “Er zijn nog andere landen die technologie leveren en kunnen spioneren. Tot op vandaag is er maar één duidelijk spionagedossier geweest. Dat ging niet over Chinezen, maar Britten”, merkt de minister fijntjes op. Hij verwijst daarmee naar de hack bij Proximus-dochter BICS in 2013 door de Britse inlichtingendienst GCHQ.