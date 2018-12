Japan bant 5G-netwerkapparatuur van Huawei en ZTE

Na de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland heeft ook de Japanse overheid besloten om de inkoop van Chinese 5G-netwerkapparatuur van Huawei en ZTE te blokkeren. Dat meldt Kyodo News.

De beslissing van Japan komt minder dan een maand nadat Amerikaans president Trump naar verluidt geallieerde landen heeft aangespoord om Chinese netwerkapparatuur te mijden bij de uitrol van 5G. De vrees voor Chinese spionage klinkt als de voornaamste reden, maar ook de handelsoorlog tussen de VS en China en de voorsprong van Huawei in 5G-ontwikkeling spelen vermoedelijk een rol.

Volgens de berichtgeving zou de VS zelfs de geldbuidel willen opentrekken om landen te overtuigen niet-Chinese hardware aan te kopen, en dreigt het met verminderde hulp voor landen die dat alsnog doen.

Japan doet mee

De Japanse overheid lijkt alvast gehoor te geven aan de oproep. De drie voornaamste operatoren in het land (Softbank, NTT Docomo, KDDI) zullen naar verluidt bestaande Chinese 4G-apparatuur in hun netwerken uitfaseren en geen nieuwe 5G-hardware van Huawei of ZTE introduceren. Ook een vierde operator (Rakuten) die binnenkort pas van start gaat, sluit zich daarbij aan.

“Het is uiterst belangrijk om geen apparatuur aan te schaffen die schadelijke functies insluit, inclusief diefstal en vernietiging van informatie”, zei Yoshihide Suga, de Chief Cabinet Secretary van Japan, tijdens een persconferentie waarin de maatregel werd bekendgemaakt.

De Japanse providers zullen wel nog steeds smartphones en andere persoonlijke hardware van de Chinese fabrikanten blijven verkopen, omdat die de kern van de communicatiesystemen niet beïnvloeden.

‘Ongefundeerd’

Huawei heeft de aantijgingen aan zijn adres al meermaals ontkend. “Waarom richt de Amerikaanse overheid zich als nationale autoriteit op Huawei als bedrijf? […] Volgens mij zijn deze opmerkingen politiek gemotiveerd en helemaal niet op feiten gebaseerd. Al deze verdenkingen zijn niet onderbouwd”, zei Eric Xu, één van Huawei’s drie roterende bestuursvoorzitters, recent nog in een interview met CNBC.

Het klopt dat voorlopig nog geen concreet bewijs van samenwerking met de Chinese overheid op tafel werd gelegd, al argumenteert de VS dat ook het tegendeel nog niet werd bewezen. Ook ZTE kreeg het dit jaar al zwaar te verduren van de VS en was bijna genoodzaakt om de boeken neer te leggen na snel bijgestelde sancties van de Amerikaanse overheid.

De Chinese overheid heeft fel gereageerd op de beschuldigingen en embargo’s tegenover Chinese netwerkleveranciers. “Het is belachelijk om grenzen op te trekken rond normale zakelijke operaties van bedrijven wanneer ze gebaseerd zijn op speculaties. In de huidige context van economische globalisering geloof ik dat het niet bevorderlijk is voor een samenwerking tussen landen”, zegt Lu Kang, woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China.

België

Ondertussen wordt de kwestie ook in andere landen onderzocht. Zowel het Verenigd Koninkrijk als Canada – waar eind vorige week Huawei-CFO Meng Wanzhou werd gearresteerd in opdracht van de VS – bekijken of een ban op Chinese apparatuur aan de orde is.

Ook in België is het Centrum voor Cybersecurity wakker geschoten. De CCB wil op basis van objectieve nationale en internationale studies een risicoanalyse uitvoeren om een gefundeerd advies te kunnen uitbrengen voor ons land. Proximus en Orange maken vandaag gebruik van Huawei-apparatuur voor hun netwerk, terwijl Telenet voornamelijk met ZTE samenwerkt.

