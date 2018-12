‘Windows 10 verzamelt activiteitengeschiedenis zelfs na deactivatie’

Een gebruiker van de populaire site Reddit ontdekte dat Windows 10 de activiteitsgeschiedenis van gebruikers blijft verzamelen en doorsturen naar Microsoft, ook als de gebruiker ervoor gekozen heeft dit uit te schakelen. Dat terwijl de functie uit te schakelen is in het dashboard van het besturingssysteem.

Dat schrijft een gebruiker op Reddit gisteren. De anonieme gebruiker geeft aan de activiteitsgeschiedenis volledig uitgeschakeld te hebben, maar dat er nog altijd bepaalde apps staan in het privacydashboard. Het gaat niet alleen om UWP-apps, maar ook andere toepassingen. Ook andere gebruikers melden in een reactie dat hun systeem informatie blijft verzamelen.

Appgeschiedenis

Dat is opvallend nieuws, maar het lijkt goed te verklaren te zijn. Microsoft verzamelt namelijk een geschiedenis van apps die je lanceert als onderdeel van de diagnostische gegevens van Windows 10. Als je bij het privacymenu ingesteld hebt staan dat Windows 10 diagnostische gegevens mag verzamelen, kan dat ervoor zorgen dat het gedetailleerde informatie verzamelt – zelfs als je dat uitschakelt bij het menu rond activiteitsgeschiedenis.

Er zijn twee opties rond de diagnostische gegevens: basis en volledig. Als je de basisinformatie hebt aanstaan, dan verzamelt Windows 10 enkel informatie over je apparaat en de instellingen en of het correct functioneert. In het geval van de volledige diagnostische gegevens, vult Windows 10 dit aan met informatie rond de apps die je gebruikt, de sites die je bezoekt en andere data.

De kans is vrij groot dat veel mensen zonder dat ze zich daar bewust van zijn de functie ingeschakeld hebben staan. Daardoor verzamelt Windows 10 in sommige gevallen dus meer gegevens dan mensen lief is. Toch doet Microsoft zijn best om gebruikers zoveel mogelijk tegemoet te komen op het vlak van privacy. Daarvoor introduceerde het bedrijf het privacydashboard. Daarin vallen zoals de naam al impliceert een aantal instellingen te vinden rond de privacy.