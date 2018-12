Vodafone gaat antennes voor 4G en 5G verstoppen onder putdeksels

Vodafone en Ericsson hebben in Groot-Brittannië een nieuwe manier gevonden om netwerk-spullen als antennes in steden te verstoppen. De hardware voor 4G en 5G kan vastgemaakt worden aan putdeksels. De hardware verstuurd vervolgens draadloze signalen, maar valt niet op in de stad. Dat meldt Venturebeat.

In het verleden plaatsten providers hardware voor mobiele verbindingen het liefst hoog boven de grond. Radiosignalen die vanaf daken verstuurd worden kunnen namelijk sneller reizen met minder fysieke tussenkomsten. Maar mensen over de gehele wereld klagen nu dat de hardware voor 5G-netwerken op teveel plekken verschijnen.

Ericsson heeft daarom twee alternatieven bedacht om de hardware lager te plaatsen. Een daarvan laat providers 4G- en 5G-antennes onder een putdeksel plaatsen. De andere oplossing plaatst hardware voor mobiele verbindingen in een soort vat met een robuuste bovenkant. Zelfs al staan deze oplossingen dicht bij de grond, dan nog kunnen ze een draadloos signaal in een radius van bijna 200 meter verspreiden.

Geen toestemming nodig

De oplossing geeft de Britse tak van Vodafone de mogelijkheid om snel 4G- en 5G-capaciteiten toe te voegen aan grote steden. Er is namelijk geen toestemming nodig van de gemeente om de oplossingen te plaatsen, wat wel het geval is met kleine mobiele torens.

Buiten Groot-Brittannië kunnen andere gemeenten waarschijnlijk ook hun voordeel doen met de innovaties, zowel voor consumenten als voor overheden. 5G gaat naar verwachting een grote rol spelen in het mogelijk maken van autonome voertuigen, infrastructuren voor verbonden steden en industriële applicaties die op afstand gebruikt kunnen worden. Al die oplossingen kunnen mogelijk beter gebruikt worden door netwerken onder putdeksels dan via de draadloze signalen van conventionele torens.

Ericsson kondigde in 2016 al aan dat het werkte aan een ondergrondse oplossing voor Swisscom en is bezig geweest met het ontwikkelen van 5G small cell mounting-alternatieven die lokale en nationale zorgen moeten verminderen. De Zero Site-oplossing van het bedrijf verstopt 5G-hardware in straatlampen.