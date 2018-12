Trello neemt Butler over voor extra automatisering van bepaalde taken

Trello, de organisatietool van Atlassian, heeft vandaag bekend gemaakt dat het Butler heeft overgenomen. Dat is vooral gespecialiseerd in automatisering en het koppelen van verschillende commando’s om iets complex automatisch te laten gebeuren. Dat doet denken aan IFTTT-functionaliteit en brengt dan ook iets soortgelijks naar Trello.

In een blogpost schrijft Trellos’ Michael Pryor over de overname dat deze functies van tools als IFTTT, Zapier en Apple Shortcuts naar Trello moet brengen. “De afgelopen jaren hebben teams ontdekt dat ze, door het automatiseren van processen op de Trello-boards met de Butler Power-Up, meer tijd kunnen besteden aan belangrijke taken en ook actiever kunnen zijn”, aldus Pryor.

Automatiseren processen

Volgens Pryor helpen de processen van Butler teams om bepaalde processen en regels te codificeren en vervolgens automatiseren. “Iets dat normaal tien stappen zou vereisen om te volbrengen kan teruggebracht worden tot één klik”, schrijft hij verder. Dat betekent dat Trello meer kan zijn dan een statische organisatietool.

In plaats daarvan kan het platform dienen voor het automatiseren van processen. Stel dat je een item van het To Do-board verhuist naar het Doing-board, hoef je dat niet handmatig te doen. Dat kan immers automatisch plaatsvinden op basis van bijvoorbeeld de datum of eerder afgeronde taken. De levenscyclus van een project kan op die manier deels automatisch ingericht worden.

Meer automatisering

Trello laat weten dat het er de komende maanden aan werkt om de mogelijkheden van Butler naar zijn eigen platform te brengen. Die zullen dan beschikbaar zijn voor alle gebruikers; ook de mensen die enkel de gratis versie van het platform gebruiken. Voor bedrijven en zakelijke klanten zal, zodra de integratie afgerond is, aanvullende functionaliteit beschikbaar zijn.

Pryor impliceert in de blog ook dat er meer automatisering naar Trello komt. “Butler is de eerste stap van Trello op deze weg, waarbij elke gebruiker straks delen van zijn Trello-workflow kan automatiseren om tijd te besparen, georganiseerd te blijven en meer gedaan te krijgen.”