‘Microsoft Teams voor het eerst populairder dan collaboration-app Slack’

De dagen dat Slack dominant was op de markt van workplace collaboration apps lijken voorbij. Een nieuwe studie wijst uit dat Microsoft Teams nu de meest populaire samenwerkingsapp is onder bedrijven. Het lijkt er verder op dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Dat stelt althans Spiceworks op basis van een onderzoek onder 901 organisaties. Uit het onderzoek bleek dat 21 procent van de bedrijven nu gebruik maakt van Microsoft Teams. 15 procent maakt gebruik van Slack. De meest populaire zakelijke samenwerkingsapp blijkt opvallend genoeg een ander Microsoft-product: Skype for Business (44 procent).

Blijft groeien

Microsoft Teams is in maart 2017 met veel bombarie uit de bètafase gehaald, maar nog voordat het beschikbaar werd, stelde Spiceworks al dat het populairder zou worden dan Slack. Dat is snel gelukt. Maar het lijkt erop dat de groei nog lang niet voorbij is en dat Microsoft Teams de komende jaren nog heel wat nieuwe organisaties in zijn klantenbestand mag noteren.

Het onderzoek wijst namelijk uit dat tegen eind 2020 53 procent van de bedrijven van plan is om Skype for Business te gebruiken. Daarnaast wil 41 procent overschakelen op Microsoft Teams; 18 procent Slack en 12 procent naar Google Hangouts. Opvallend genoeg is slechts één procent van de bedrijven van plan om Workplace by Facebook te gebruiken.

Snelle groei

De snelle groei van het aantal klanten van Microsoft Teams is volgens Spiceworks eenvoudig te verklaren. “Zeer waarschijnlijk komt dit voort uit het feit dat het niets extra’s kost voor gebruikers van Office 365”, aldus Peter Tsai, senior technologisch analist van Spiceworks in een statement. Afgelopen juli besloot Microsoft om Teams voortaan gratis aan te bieden voor Office 365-abonnees.

“Alhoewel Skype for Business over het geheel genomen de voornaamste app blijft, legt Microsoft meer nadruk op Microsoft Teams als voornaamste communicatieapp binnen Office 365, wat voor veel bedrijven de aanleiding vormt om het te proberen”, aldus Tsai. “Als gevolg daarvan zullen we vermoedelijk de komende jaren het aantal gebruikers van Teams zien verdubbelen.”

Dat Slack minder populair is, is geen goed nieuws voor het bedrijf. Dat wil namelijk in de eerste helft van 2019 een beursgang maken en zou daarbij minstens 10 miljard dollar willen ophalen. Gisteren bleek dat Slack daarvoor Goldman Sachs aangetrokken heeft.